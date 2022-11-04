"Не могу теперь есть больше двух-трех ложек плова": Что происходит с россиянами, которые отрезали себе полжелудка

Алина Правоторина похудела на 60 кг за 6 месяцев

Бариатрическая революция в России: удаление части желудка и точка. Не надо изнурять себя в спортзалах, сидеть на диетах, разбираться с причинами лишнего веса в кабинете психолога. Кажется, вот она панацея — скальпель и хирург дают гарантированную путевку в стройную жизнь. Но у этого радикального метода похудения находятся как ярые сторонники, так и противники. Корреспондент «КП» выяснил, кого берут на операционный стол, сколько это стоит и какие подводные камни есть у операции, на которую сегодня многие копят деньги.

ДВЕ ЛОЖЕЧКИ ПЛОВА

Есть несколько видов бариатрических операций, но суть проста - отрезали часть желудка, удалили зону, выделяющую грелин — гормон голода, и вот чудо: есть много уже не можешь, да еще и желания нет. Но на деле оказывается, не все так просто.

- В апреле 2019 года я поехала в Париж, у меня была мечта — попасть на Эйфелеву башню, но для этого нужно было час выстоять в очереди. Я простояла полчаса, села на ступеньки и заплакала от боли, - делится своим опытом блогер, риэлтор Алина Правоторина. - Мне тогда было 44 года, я весила 168 кг при росте 170 см (индекс массы тела — 58, ожирение 3-й степени —авт.), я не могла подняться на второй этаж без одышки. Было больно стоять дольше 15 минут. Тогда возле Эйфелевой башни я решила, что сделаю операцию, чтобы похудеть. Все другие способы я уже перепробовала. Сама похудела на 60 кг за 6 месяцев путем подсчета калорий и занятий в спортзале, но потом сменила работу, не смогла часто ходить на спорт и начала есть все подряд. Вскоре набрала 80 кг. Я вставляли иголки в уши, чтобы не хотелось есть, обращалась к психологам, пила какие-то китайские таблетки, но вес всегда возвращался. Эта отчаянная борьба шла с 18 лет, когда во время беременности и после родов я стремительно набрала вес. В итоге в октябре 2019 года мне сделали операцию, в общей сложности я похудела на 78 кг. Сейчас мой вес держится на отметке в 90 кг. После операции я вышла замуж. Единственное ограничение — питание, например, если я ем плов, то 2-3 столовых ложки, больше просто не влезает, позволяю себе пару раз в неделю вино.

Алина мечтала подняться на Эйфелеву башню.

ЛЕГЛА ПОД НОЖ – А ВЕС ВЕРНУЛСЯ

Однако далеко не у всех пациентов такой положительный опыт после операции. В соцсетях есть чаты, где общаются между собой те, кто уже сделал операцию, и те, кто только собирается под нож хирурга.

- Я весила 100 кг при росте 165 см, у меня было ожирение 2-й степени. Заплатила 400 тыс. рублей за операцию. Похудела на 25 кг за полгода, но потом вес вернулся. Как такое может быть? - негодует в чате Наталья. - Я так худела и на диетах, вес тоже возвращался, но это было намного дешевле. Я потребовала от клиники вернуть деньги за операцию, мне отказали.

Среди медиков отношение к бариатрической хирургии неоднозначное. В чатах «бариатриков» множество медработников, которые тоже борются с лишним весом. Одни считают, что бариатрия вредна, потому что после операции не усваиваются витамины, микроэлементы, другие - что все потери можно компенсировать, главное — избавиться от лишнего веса, который приводит к множеству других заболеваний.

- В 2021 году я сделала операцию. Мне было 49, мой рост 168 см, вес 123 кг — это ожирение 3-й степени. Как медик, я понимала, что риски возникновения сахарного диабета, гипертонии с возрастом и с таким весом повышаются в десятки раз, - объясняет свое решение врач-невролог Ирина (имя изменено – авт.). – Хирурга я увидела только в день операции, никакого осмотра не было. Заплатила 315 тысяч: два часа под общим наркозом, сутки в реанимации, еще сутки в общей палате. Похудела на 53 килограмма, сейчас мой вес устойчив — 70 кг. Но тут важно понимать, что после операции человек не сможет много есть, но сможет пить, например, алкоголь, газировку, шоколадные пасты и т.д. Если не изменить привычки питания, произойдет рецидив. Кроме этого, я три раза в неделю по часу занимаюсь в фитнес-зале, обязательно принимаю витамины, микроэлементы, раз в год прохожу полное обследование. Но я не могу однозначно сказать, что достигла хорошего результата. Во всех чатах «бариатриков» нет тех, кто более 5 лет смог удерживать вес. Операция требует кардинальных перемен в пищевых привычках и образе жизни, иначе частичный возврат сброшенных килограммов неизбежен.

Алина в общей сложности похудела на 78 кг.

Мнения экспертов

«ЗА»

Бекхан Хациев

Бекхан Хациев, доктор медицинских наук, президент Российского общества бариатрических хирургов, заслуженный врач РФ:

- Согласно клиническим рекомендациям, на операцию берут пациентов с ожирением 3-й и 2-й степени, но только если есть сопутствующие заболевания, например, гипертония, остановка дыхания во сне, сахарный диабет. При ожирении 3-й степени только у 3% пациентов эффективно снижение веса путем изменения питания, занятий спортом. Бариатрия — эффективный метод лечения ожирения, это научно доказано. Но в России эти операции платные, да, есть квоты, но их очень мало. Я считаю, что такие операции нужно ввести в систему обязательного медицинского страхования, чтобы доступ к ним был у тех, кому это жизненно необходимо.

«ПРОТИВ»

Вадим Крылов

Вадим Крылов, врач-диетолог-эндокринолог, эндокринный хирург:

- У ожирения есть различные причины, в том числе и эндокринные патологии. В ряде ситуаций бариатрическая хирургия не сможет решить все проблемы, а только усугубит их. После операции у пациентов не усваивается кальций, витамин В12, многие жирорастворимые витамины. По международным рекомендациям, за год до операции пациент должен наблюдаться у диетолога, но в нашей стране это не соблюдает практически никто. Лучшая операция — та, которую удалось избежать. Поэтому прежде чем лечь под нож хирурга, нужно тщательно разобраться в причинах набора веса.

Жанна Гарданова

Жанна Гарданова, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ:

- Расстройства пищевого поведения — одна из форм зависимости. Люди часто заедают эмоциональные потрясения, депрессивные состояния. Операция это не лечит, после хирургического вмешательства пациент переключится на другую форму зависимости, например, алкогольную. Нужно проводить психологическое тестирование всех пациентов перед операцией, но никто этого не делает. Заплатили деньги, удалили часть желудка, а привычка патологичным способом реагировать на многие жизненные события никуда не ушла, поэтому и случаются рецидивы набора веса.

Кошелек «КП» (руб.)

Стоимость бариатрических операций: Москва — 250 — 400 тысяч, Санкт-Петербург — 200 — 300 тысяч, Ставрополь — 200 — 250 тысяч. Но кроме самой операции, есть много дополнительный опций. По прайсу одной из столичных клиник, если во время операции нужно удалить желчный пузырь, за это придется выложить 145 тысяч, ушить прямые мышцы живота — 250 тысяч, удалить грыжу пищевого отверстия диафрагмы — 185 тысяч. Так что в результате порой приходится выложить до миллиона рублей.

Кстати

А кому бесплатно?

Квоты на бариатрическую операцию дают пациентам с ожирением 3-й степени, страдающим сахарным диабетом.

Нужно обратиться к врачу-эндокринологу в местную поликлинику. Вам должны дать направление формы 057у и тогда ваша операция будет бесплатна.

По данным Российского общества бариатрических хирургов, в нашей стране выдано 487 квот в 2021 году, 517 в 2022 году. Но это не покрывает даже четверти таких пациентов.

Конкретно

Как подсчитать свой индекс массы тела?

Вес (кг) делим на рост (м) в квадрате. Например, масса человека = 74 кг, рост = 1,72 м. Индекс массы тела (ИМТ) в этом случае: 74 : (1,722) ≈ 25,01.

Норма 18,5 — 25, недостаток массы тела — менее 18,5, избыточная масса тела 25,5 — 30. Ожирение 1-й степени — 34,0 — 34,9, ожирение 2-й степени — 35,0 — 39,9, ожирение 3-й степени — более 40.