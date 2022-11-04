7 городов-финалистов поборются за звание «Молодёжной столицы России» 2023 года

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги этапа экспертной оценки и сформировало шорт-лист конкурса «Молодёжная столица России». По результатам работы жюри финалистами стали 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

Город, который станет Молодёжной столицей России в 2023 году, получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса. Город-победитель получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение 2023 года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодёжной столице России будет возведён арт-объект — её символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

«Статус Молодёжной столицы России позволит городу-победителю не только стать образцом для подражания в 2023 году, но и обратить внимание россиян на инновационные подходы в реализации проектов молодёжной политики. Мы проводим конкурс впервые — и в этом плане на городе, которые получит такой статус в 2023 году, на наших коллегах из региона, можно сказать, двойная ответственность. Ведь именно им при нашей активной поддержке во многом предстоит задать планку для подобного конкурса. А само появление статуса Молодёжной столицы в нашей стране — бесспорно знаковое на федеральном уровне явление в нашей сфере», — поделилась руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Программу городов-номинантов на 2023 год оценивали по 5-балльной шкале. Во-первых, учитывалась содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год. Во-вторых — креативность, инновационность и уникальность решений для молодёжи, интеграция уникальных городских традиций. Важными критериями также стали реалистичность и исполнительность (наличие ресурсов и опыт команды в проведении событий федерального уровня), масштаб и информационная открытость, а также художественная выразительность, которая отражается в целостности визуальной концепции, креативных стилистических решениях и медиапродуктах.

В состав жюри конкурса вошли команда Росмолодёжи (руководство агентства и структурных подразделений), эксперты в сфере государственной молодёжной политики (государственные, политические и общественные деятели, заслуженные работники отрасли, молодые лидеры), представители бизнеса, специалисты в сфере городского управления (урбанисты, архитекторы, дизайнеры и те, чья деятельность направлена на городскую среду), специалисты в сфере медиа (блогеры и журналисты), а также специалисты в сфере культуры и искусства.

«Давно пора развеять миф, что жизнь кипит только в Москве. Получить титул “Молодёжной столицы России” — вызов для всех талантливых, креативных и амбициозных из регионов. Мы видим, как энергия молодости и желание качественных изменений может созидать и трансформировать. Уверен, конкуренция между классными региональными командами будет не слабая», — отметил эксперт конкурса, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Второй этап конкурса включает в себя экспертные визиты членов жюри в города-финалисты и народное голосование. Россияне смогут подробно познакомиться с культурой и туристическими особенностями городов, их молодыми жителями и теми, кто работает на благо молодёжи благодаря специальному ток-шоу, которое выйдет в официальном аккаунте Росмолодёжи ВКонтакте. Всего в период с 7 по 23 ноября запланировано 8 выпусков шоу, по одному о каждом из финалистов и одна финальная баттл-серия, в эфире которой начнется народное голосование. Оно пройдёт в период с 23 ноября по 10 декабря на сайте Росмолодёжи. По совокупным итогам заочной оценки, инспекционных выездов и народного голосования будет выбран победитель. Мэр города-победителя будет награждён на премии «Время молодых» 21 декабря в Москве.

«Конкурс “Молодежная столица России“ — это масштабный проект, который, помимо почетного статуса, предоставляет городу-победителю большие медийные возможности. В молодежной столице пройдут крупные молодежные мероприятия, конкурсы и фестивали, которые соберут молодых инициативных ребят со всей страны. Это прекрасная возможность для любого города задать новый вектор собственного позиционирования в медиапространстве и отличный повод для проведения охватных инфокампаний, отражающих возможности для профессионального и творческого роста молодежи», — поделилась эксперт конкурса, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева.

Конкурс «Молодёжная столица России» впервые проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в 2022 году. О начале приёма заявок было объявлено на фестивалях, приуроченных к празднованию Дню молодёжи, в июне этого года. Статус «Молодёжной столицы России» будет присуждён городу-победителю на один год. Благодаря конкурсу города могут продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодёжной перспективы во все аспекты жизни города. Принять участие в конкурсе мог любой город России вне зависимости от численности населения и местоположения.