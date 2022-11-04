Медики не нашли никакого вреда в жареной картошке

Жареная картошка не вреднее пюре. Фото: Shutterstock

От картофеля толстеют, от него повышается концентрация сахара в крови и развивается диабет второго типа. А то и первого. Регулярное потребление картофеля приводит к гипертонии и нарушению обмен веществ, от чего возникает атеросклероз, а на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки. Словом, вреда от этого безусловно вкусного овоща хватает. Особенно, если потреблять его в жареным. Что особенно распространено. Так принято считать среди образованных людей.

Не так давно, однако, эндокринологи стали отваживаться на небольшие послабления – начали разрешать по чуть-чуть картофеля в печеном виде, учитывая, что он все-таки богат полезными для организма веществами и витаминами. Но весть о том, что «вредный овощ» реабилитирован полностью, вплоть до жаренного на сковородке, пришла лишь на днях. Вердикт «совсем не виновен» вынесли специалисты Медицинской школы Университета Бостона (Boston University School of Medicine). О чем сообщили в журнале Journal of Nutritional Science.

Исследование медиков заняло в общей сложности более 50 лет – они следили за состоянием здоровья нескольких тысяч добровольцев аж с 1971 года. А те ели картошку без каких-либо самоограничений и в разных видах, включая, конечно, и жареную, и пюре на молоке, и даже картофель-фри. И … никакого вреда. Кроме пользы: риск заполучить диабет II типа был снижен на 24 процента. И от атеросклероза любители картофеля страдали реже. С двумя, правда, оговорками, которые сделали американцы: здоровее становились физически активные люди. И не налегавшие на красное мясо. Последнее надо понимать так: стейк не очень хорошо сочетается с картофельным гарниром не.

Вывод исследователей: «практически здоровые» могут есть картошку без ограничений и опасений. Диабетикам и гипертоникам тоже не возбраняется – серьезного отступления от норм диетического питания нет. Но и злоупотреблять не стоит. На всякий случай. Мало ли что? Около 300 граммов в день не должны вызывать угрызения совести – мол, отступаю от общепринятых норм диетического питания.

Тем не менее поостережемся. От греха, как говорится. Чтобы случайно себе не навредить. Даже после научно обоснованного «разрешения» медиков из Бостона не лишним будет время от времени контролировать уровень сахара в крови и измерять давление. Как говорят у нас в России, доверяй, но проверяй. Особенно американцев.

В ТЕМУ

Раз картошка, два картошка

«А что, картошка? Ты думаешь картошка – это так вот просто, сварил и съел? Не тут-то было! Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? А ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги… и это только блюда из картошки…»

(Тося Кислицина, повариха, кинокомедия «Девчата»)