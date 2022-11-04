Экс-премьер Сергей Степашин объяснил мобилизацию 318 тысяч россиян большим количеством добровольцев

Экс-премьер Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Сергей Вадимович, сначала - немного об истории: «4 ноября 1612-го воины народного ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения». Это я сайт ИППО читаю. И у меня сразу вопрос такой… А что роднит эти две даты – 4 ноября 1612-го и 4 ноября 2022-го?

- Ну, во-первых, тема единства России, единства русского мира, как никогда, актуальна и сегодня на самом деле.

Все знают историю, не буду ее повторять.

Собственно говоря, вот спасали мы после Ивана Грозного Россию от смуты, которая разразилась… Вы помните, сколько там было разного рода претендентов на пост руководителя России.

Ну, и второе, конечно, - поляки. Они тогда уже посчитали, что Москва - их город. Россия их страна, даже подсунули своего «преемника». Это первое.

И второе. Мне эта дата близка еще и тем, что я все-таки возглавляю Императорское Православное Палестинское общество. И до 1917-го этот день - 4 ноября - отмечался. Как день, действительно, единства страны и - как День Казанской иконы Божьей Матери.

Потому что она считалась (и по праву) покровительницей воинов и нашей станы, одна из самых почитаемых икон.

Так что, и в первом смысле, с точки зрения единства России, и то, что это православный праздник (действительно, православный, на самом деле), конечно, для меня это достаточно близко и понятно.

- На том же сайте ИППО объясняют, как эта святыня оказалась связана с историей освобождения Москвы. По преданию, Казанская икона Божьей Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения.

- Есть, Саша, еще и легенда, но на самом деле, честно говоря, я архивных материалов так и не нашел, но пускай это будет легенда, в которую люди верят. Что в 1941-м, когда беда пришла к нам, и когда немец, по сути дела, подошел к Москве, якобы (опять же, это легенда, а может быть, и правда) с иконой облетали вокруг Москвы наши летчики, будто бы по поручению чуть ли не Иосифа Сталина. Скажем так, документов не было, но люди в это верят. И пускай верят, и слава Богу.

- Я верю. Обычно 4 ноября, по традиции, Президент России возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Кроме того, глава государства проводит в этот день прием, где поздравляет россиян и награждает тех, кто внес вклад в популяризацию, сохранение русского языка и русской культуры за границей (и российской вообще культуры).

- Не надо стесняться говорить «русской культуры», «русского языка». Что мы все время стесняемся?

- Да я не стесняюсь.

- Мы – многонациональная страна, многоконфессиональная, но есть русские люди, русский язык, русская культура. Александр Сергеевич Пушкин, если на него внимательно посмотреть, не очень на русского-то похож, но это самый русский из всех русских, который нам дал язык, на самом, деле как литературный язык.

Кстати, я только что вернулся из Узбекистана, мы были в Ташкенте, в Самарканде и Бухаре, там проходил Третий фестиваль книги (они так его называют), где Россия приняла самое активнейшее участие, у нас представители аж 24 писательских организации приехали, восьми городов. (Сергей Степашин - председатель Российского книжного Союза. - А.Г.)

И мне очень приятно было, что все, с кем я общался, говорили на русском, и русская книга там была представлена лучше всех.

Кстати, следующий год, вы знаете, странами СНГ (всеми их руководителями) объявлен как Год русского языка в странах Содружества (ну, бывшего Советского Союза и тех, кто входит в него). И наша страна будет главным почетным гостем и в Узбекистане.

Так вот, белорусы говорят: давайте так, и у нас в следующем году чтобы Россия была почетным гостем, с русской культурой, русским языком, русской литературой.

Я думаю, это очень важно. Мы сейчас это начали понимать.

То, что мы увидели, услышали, посмотрели, почитали в учебниках на освобожденных территориях Донбасса, Мариуполя, Запорожья, Херсона, - это страх Божий, то, что там преподавали людям. Такое впечатление, что они как будто с Луны все свалились (хотя понятно, откуда они свалились, и кто их вел к этому делу).

- 4 ноября Президент России Владимир Путин во время традиционной церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому с волонтерами встречался (тоже традиция). И Владимир Владимирович сказал, что у нас уже 318 тысяч мобилизованных. Почему 318? Потому что добровольцы идут, количество добровольцев не сокращается.

- Саша, да, 300 тысяч – это все-таки мобилизованные, а добровольцев намного больше, чем 18 тысяч, на самом деле. Поэтому все они теперь в строю, все они теперь признаны военнослужащими, все они получат то, что положено, по льготам.

Хотя, начало частичной мобилизации, конечно, было таким не очень радостным, на самом деле. Мы сами себя еще раз проверили.

Честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы наши мобилизованные военнослужащие вернулись домой с победой, живыми.

Я все время вспоминаю стихи Симонова:

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди..

Я думаю, наши ребята сейчас тоже вспомнят эти строки там, где они защищают единый русский мир.

- Ну, и - поздравления нашим слушателям Радио «Комсомольская правда», читателям, посетителям сайта kp.ru от Сергея Степашина.

- Спасибо большое.

С праздником! И чтобы мы никогда больше не отмечали разные революционные праздники. Потому что последствия революции бывают сложными и тяжелыми. И вы понимаете, почему я об этом говорю.

- Да, конечно. Спасибо огромное, Сергей Вадимович. И вас тоже с праздником! Удачи.

- Счастливо.