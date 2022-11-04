Новый скандал в Третьяковке: выставку современного искусства отменили из-за низкого качества работ

За несколько дней до открытия Московскую биеннале современного искусства опечатали Фото: Кадр видео

Короче, биеннале не будет, биеннале нет. В принципе, мы не особо ждали. Выставка современного искусства с некоторых пор сопровождается постоянными скандалами: то художникам денег недодадут, то застройщики вой поднимут, то эксперты обругают. В этом году событие должно было состояться в девятый раз, но ни начальству, ни соседу, никому, не была известна ни тема, ни список участников. Сайт биеннале пустовал. Руководство интриговало в стиле "вы узнаете обо всем 7 ноября". Но за четыре дня до часа Х, 3 ноября, Минкульт сообщил об отмене мероприятия напрочь.

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В чем причина?

В первую очередь Минкульту не понравились экспонаты. Согласно официального пресс-релиза, мероприятие отменено «по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». Площадка федерального значения - это Новая Третьяковка, но, как давно заведено, случись что - Зельфира Трегулова в отпуске. Так случилось и на сей раз, но при этом галерея ни при делах, а в числе обиженных: оказывается, биеннальщики не выполнили перед ней договорные обязательства, в том числе, нарушили сроки монтажа, поэтому Третьяковка помещения взяла и опечатала. Вот так-то.

Президент Московской биеннале Юлия Музыкантская возражает, что никаких сроков нарушено не было, а если что и оставалось смонтировать - это повесить шторы на окнах.

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"Фиги в кармане мы не держали"

Нет худа без добра. В ответ на решение министерства, днем 4 ноября сайт биеннале наконец-таки обновили. На нем вывесили обзорный ролик несостоявшейся выставки и письмо-ответ от обиженной команды и художников.

"Современное искусство принято считать маргинальным, нас заранее, авансом, подозревают в хулиганстве и нигилизме, всегда видят "фигу в кармане". А у нас ее не было", - оправдываются в письме.

Далее в тексте приоткрываются хранимые доселе втайне базовые моменты несостоявшейся биеннале. Выясняется, что выставка называлась "Стенография чувств", в ней должно было принять участие 27 российских авторов, (то есть, мероприятие было все же не "международным").

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Что мы не увидели

Одни телеграмм-каналы жалеют Юлию Музыкантскую, которая (спору нет) понесла немыслимые финансовые потери. Другие, вроде "real cultras Z" и "Закулиски" бомбят работы, которых мы теперь не увидим. Особенного хейта удостоились фанерные мужики с ярко выраженными первичными половыми признаками, соединенными в руко- и признакопожатии. "Оказывается, это какое-то неприкосновенное искусство про Донбасс и патриотизм", - ерничают каналы.

Команда биеннале никак не отвечает на это, зато в своем "ответе" подчеркивает другие работы, в числе которых - портреты жителей Донецка, не уехавших из города; знаменитый "Ангел Донбасса", нарисованный на стене разбомбленного детского садика художницей Анастасией Дейнека; проект "Память" Сергея Бугаева, посвященный сносу наших памятников в Европе; раскадровка к истории про синих зайцев и войну от луганской художницы Аделины Шабановой.

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Пока ясно то, что дело совершенно темное. Действительно ли под соусом патриотического искусства нам хотели пропихнуть халтуру - неизвестно: никто эту выставку не видел. Разве что Михаил Пиотровский сказал:

"Россия сыграла огромную роль в формировании искусства ХХ века. Московская биеннале - шанс для века ХХI". На эту цитату ссылается команда несостоявшейся выставки, правда, не уточнив, когда и про какую из девяти это было сказано.