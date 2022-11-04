Владимир Путин: Польша не отказалась от идеи поглотить Украину

Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий. Фото: REUTERS

В День народного единства Владимир Путин встретился с историками и представителями традиционных религий. Обсуждение событий прошлого и их влияния на наше настоящее растянулось почти на два часа. Вот главные заявления президента из беседы с экспертами:

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ СУВЕРЕНИТЕТА

- Если у кого-то возникает стремление лишить государство суверенитета, а его граждан превратить в вассалов, начинают именно с перелицовки истории этой страны, с того, чтобы лишить людей их корней. Подобные попытки были и в отношении России, да они и не прекращаются. Но мы вовремя и твердо поставили им прочный заслон. Наша позиция по сохранению исторической памяти, а значит и своего суверенитета, вызывает у некоторых стран на Западе раздражение.

КАК ПОЯВИЛАСЬ АНТИ-РОССИЯ

- Западным странам удалось на Украине внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории – все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. И очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны. Столкновение России с этим возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, но только с худших для нас позиций.

УКРАИНЦЕВ БРОСАЮТ В ТОПКУ

- Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа, и мы видим это просто по характеру даже боевых действий – просто удивительно, что там происходит. Как будто украинцев не существует – бросают, как в топку, и все. Именно Украина, украинский народ, и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России.

- В России же все ровно наоборот, вы это хорошо знаете – мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние.

Путин сравнил нынешний год с 1941-м, а прошедший февраль с 22 июня.

- Повторю, мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжелой ситуации, помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом.

ВЕЛИКИЕ СТРАНЫ ИЗМЕЛЬЧАЛИ

- Бразилия была самой большой колонией Португалии. В Португалии сегодня 10 миллионов человек, а в Бразилии – 200. В Великобритании сегодня 67 миллионов человек, а только в одном индийском штате – 241 миллион. В самой крупной стране Европы, ФРГ, – 84 миллиона, а в одной только провинции Гуандун в Китае – 126. Европейские цивилизации, которые некогда были великими супердержавами, превратились в средние или малые страны.

Президент заявил, что у многих европейских стран не осталось "потенциала". Да, у них есть технологии и человеческий капитал. Этого достаточно для хорошей жизни сейчас. Но задела для скачка в будущем не осталось.

В ИСТОРИИ ВАЖНА ДОСТОВЕРНОСТЬ

- Ну как можно говорить, что Украинский фронт освобождал Европу – это Украина освободила Европу? Ну какой-то бред! Там что, на этом фронте воевали одни украинцы? А Карельский фронт? Там что, воевали одни карелы? А Ленинградский – одни ленинградцы? А Воронежский – воронежцы? А Степной? Монголо-татары и степняки какие-то? Ну бред! Но этот бред повторяют в Европе на первый взгляд весьма респектабельные люди и вколачивают эту чушь в головы миллионов людей!

ПОЛЬСКАЯ ИДЕЯ-ФИКС

- В основе сегодняшних наших праздничных событий как раз лежат исторические факты, связанные в том числе и с Польшей. Мы знаем об идеях в некоторой части политического бомонда в Польше создать великое государство от моря до моря. Перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс – от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, и идея поглощения Украины никуда не делась! Но это никто почти не знает.