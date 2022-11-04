Герой спецоперации «Z» сержант Алексеев первым заметил разведку врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще вере:«Безверное войско учить, что перегорелое железо точить.».

ПОБЕДИЛ В ДВОЙНОЙ ТАНКОВОЙ ДУЭЛИ

Старший лейтенант Руслан Гараев

Старший лейтенант Руслан Гараев Фото: Минобороны РФ

«Командир танковой роты старший лейтенант Руслан Гараев вместе с вверенной ему ротой выполнял задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов рота Руслана Гараева сходу сосредоточенным огнем уничтожила долговременные огневые точки противника и прорвали его оборону. В ходе боя танк старшего лейтенанта Гараева, умело маневрируя между противотанковыми заграждениями и минными полями, установленными противником, уничтожил 2 танка и 1 автомобиль с боеприпасами противника.

Развивая наступление, танковая рота под командованием Руслана Гараева сковала действия обороняющихся боевиков, чем обеспечила проход основных сил батальонной тактической группы вглубь обороны врага. В результате грамотных действий старшего лейтенанта Руслана Гараева были созданы условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований националистов».

ПОКАЗАЛ МАСТЕРСТВО КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Старший лейтенант Никита Галушкин

Старший лейтенант Никита Галушкин Фото: Минобороны РФ

«В ходе боев с украинскими националистами командир взвода артиллерийской бригады старший лейтенант Никита Галушкин своими грамотными и решительными действиями в ходе организации огневого поражения противника, обеспечил устойчивое управление огневыми подразделениями и эффективное ведение огня по объектам врага. Несмотря на превосходящие силы боевиков, предпринявших попытку атаковать наши рубежи на одном из тактических направлений, в условиях контрбатарейной борьбы, взводом под командованием Никиты Галушкина было уничтожено 4 реактивные системы залпового огня (в том числе 2 – иностранного производства), 6 артиллерийских орудий, 2 командных пункта националистов, а также большое количество живой силы противника. Нанесенный взводом старшего лейтенанта Никиты Галушкина урон боевикам позволил остановить их наступление, а затем отбросить на исходные позиции».

ПЕРВЫМ ЗАМЕТИЛ РАЗВЕДКУ ВРАГА

Сержант Алексей Алексеев

Сержант Алексей Алексеев Фото: Минобороны РФ

«Реактивный артиллерийский дивизион, в составе которого действовал командир отделения сержант Алексей Алексеев, вел ожесточенные бои с украинскими националистами, предпринявшими попытку массированного наступления на одном из тактических направлений. Алексей Алексеев вместе с подчиненным ему отделением выполнял задачи по своевременной доставке реактивных снарядов, оперативной перегрузке их в транспортно-заряжающую машину и быстрому заряжанию боевых машин.

Выполняя задачу по перегрузке боеприпасов, находясь в районе ведения активных боевых действий, Алексей обнаружил низколетящий беспилотный аппарат, ведущий разведку позиций дивизиона, о чем немедленно сообщил командиру дивизиона и близлежащим постам. Благодаря своевременным и решительным действиям Алексея Алексеева беспилотный аппарат противника был уничтожен, а дивизион, оперативно переместившись на запасные позиции, избежал вражеского удара и продолжил выполнять задачи по удержанию оборонительных рубежей».