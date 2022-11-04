Путин подписал новые законы о правилах мобилизации и добровольцах: Что нужно знать

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В День народного единства Путин подписал целый пакет документов о правилах мобилизации и статусе добровольцев, сражающихся на наших новых территориях. Вот их краткое описание:

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПО ЗАКОНУ

Теперь многочисленные вооруженные отряды, сражающиеся за нас в Новороссии, по статусу приравнены к военным.

«На таких граждан теперь распространяется статус военнослужащих по контракту. Добровольческие формирования могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории страны».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА

Призывники, выбравшие альтернативную службу и попавшие гражданским персоналом в воинские формирования, там и останутся. А вот тех, кто оказался в больницах санитарами, могут забрать в армию, но опять-таки гражданским персоналом.

«Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления (социалка, больницы и так далее), в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ», - говорится в законе.

МОБИЛИЗАЦИЮ ЗАЧТУТ В СТАЖЕ

«Периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. При определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается», - написано в документе.

С НЕПОГАШЕННОЙ СУДИМОСТЬЮ МОГУТ ПРИЗВАТЬ

Раньше осужденных по тяжким статьям запрещали призывать в армию. Теперь же Путин легализовал военную службу осужденных за тяжкие преступления.

Но все же исключения остались. И вот с какими статьями не выпустят из тюрьмы ни при каком условии:

Статьи 205 - 205.5 УК РФ – это все статьи, касающиеся терроризма (совершение теракта, содействие, публичные призывы к террористической деятельности, оправдание/пропаганда терроризма, организация террористического сообщества и т.д.).

Ст. 206 УК РФ – "Захват заложника".

Ст. 208 УК РФ – "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Ст. 211 УК РФ – "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Ст. 220 и 221 УК РФ – "Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами". И "Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ".

Ст. 275 и 275.1 УК РФ – "Госизмена" и "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Ст. 276 - 280 УК РФ - это "Шпионаж", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Вооруженный мятеж", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Ст. 282.1 и 282.3 УК РФ - "Организация экстремистского сообщества" и "Финансирование экстремистской деятельности".

Ст. 360 и 361 УК РФ - "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Акт международного терроризма".

В законе отдельно указано, что в армию не возьмут педофилов. Правда, это не касается людей, совершивших сексуальные преступления против взрослых.