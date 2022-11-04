«Мы разные, но мы вместе»: Ленинградцы отметили День народного единства патриотическими акциями

В День народного единства во всех района региона прошли патриотические акции под лозунгом #МыВместе. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для жителей Ленинградской области 4 ноября стало по-настоящему особенной датой: в День народного единства во всех района региона прошли патриотические акции под лозунгом #МыВместе. Концерты, выступления народных коллективов разных национальностей, красочные ярмарки, культурные фестивали и даже вручения первых паспортов в школах – так ленинградцы отметили общероссийский праздник.

Особо трогательными в этот день получились акции солидарности с участниками специальной военной операции. Дети рисовали рисунки и писали письма для бойцов, проходящих сейчас службу на Донбассе, а взрослые снимали для защитников видеопривествия и публиковали их в соцсетях.

«Какой бы национальности мы не были, все мы жители одной страны – России», - главная мысль, которая звучала сегодня в каждом городе и поселке Ленинградской области.

- Если мама - татарка, папа - с польскими корнями, если школу окончил в Эстонии, а потом приехал в Петербург, то кто же я? Я - русский! - так председатель регионального комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский поздравил с Днем народного единства участников и гостей фестиваля «Славянское кольцо». Главный областной межнациональный фестиваль открылся 4 ноября в Волосово. На сцене досугового центра звучали национальные песни и танцы в исполнении творческих коллективов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Юные гости из Донбасса и Нагорного Карабаха прочитали стихи о дружбе разных народов.

В Тихвине Центр развития волонтерского движения организовал патриотическую акцию: добровольцы раздавали на улицах печатную продукцию, посвященную Дню народного единства. А на сцене местного дворца культуры имени Римского-Корсакова прошел концерт «Единство во имя России».

Для жителей Выборга сегодня организовали необычное выступление. Участником концерта в городском Дворце культуры стал ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Невский дозор». Кроме того, на сцене выступили коллективы культурно-досугового центра.

Концерты, выступления народных коллективов разных национальностей, красочные ярмарки - так ленинградцы отметили общероссийский праздник. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Сосновом Бору горожане возложили цветы к памятнику ветеранам боевых действий. В патриотической акции приняли участие представители общественных организаций города, совета ветеранов, воспитанники Юнармии, депутаты городского совета депутатов. В ДК «Строитель» в этот день открылась выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества. Кроме того, с концертными номерами перед жителями атомграда выступили артисты ансамбля танца и песни казаков «Багатица» из Санкт-Петербурга.

Патриотические акции «Хоровод единства» и «Все флаги в гости к нам» в День народного единства прошли в Киришах. В местной школе искусств организовали церемонию награждения лучших активистов и профессионалов города. Благодарственные письма вручили самым активным участникам движения Команда 47. Это региональное движение объединяет всех неравнодушных ленинградцев, стремящихся сделать лучше и комфортнее жизнь в родном городе или поселке. Добровольцы Команды 47 помогают ветеранам и пенсионерам, поддерживают социально незащищенных жителей, заботятся о животных и экологии, занимаются благоустройством и делают тысячи других добрых дел.

Со сцены звучали патриотические песни и стихи. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Во Всеволожске развернулся межэтнический и межнациональный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!» с участием коллективов художественной самодеятельности, культуры, искусства Всеволожского района и Санкт-Петербурга. Со сцены звучали патриотические песни, стихи и зажигательные национальные танцы. А в концертном зале городского дома культуры в Кингисеппе в честь Дня народного единства «#МЫВМЕСТЕ» прошел концерт, посвященный популяризацию культурного наследия народов России.

Доброй традицией в этот день стало вручение первых паспортов школьникам. В торжественной обстановке документы получили юные жители Соснового Бора. А в Волхове на праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства, паспорта вручали не только школьникам, но и новым гражданам России.

Еще одна патриотическая акция объединила сегодня жителей всех районов области. Ленинградцы записывают видеоприветствия для участников специальной военной операции и выкладывают их в соцсетях. Жители региона присоединяются к акции #МыВместе и шлют бойцам слова поддержки. Взрослые и дети благодарят военнослужащих за защиту, желают стойкости и здоровья.

«Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь с победой! Мы вас любим и ждем», - эти слова чаще всего звучат в видеороликах, которые ленинградцы выкладывают на своих страницах с хэштегами #МыВместе и #добропомощь47.

Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. Записать приветствие для бойцом может любой желающий. Все видеоролики, записанные ленинградцами, будут направлены участникам спецоперации. Акция продлится до 7 ноября.