Половина зарплаты уходит на налоги и все ходят с оружием: Покинувшая Россию Собчак рассказала о жизни в Израиле

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак на своем YouTube- канале опубликовала документальный фильм о жизни в Израиле, в котором она представила интервью с россиянами, переехавшими в эту страну. Телеведущая, 26 октября спешно покинувшая Россию, рассказала о жизни на Земле Обетованной.

«Многие из россиян, уехавших в Израиль, вообще слабо представляли себе, куда едут», - отметила телеведущая.

Сама Собчак в сентябре получила израильский паспорт. Именно этот документ она предъявила литовским пограничникам, когда покидала Россию. Границу с Литвой телеведущая пересекла пешком, а затем отправилась в неизвестном направлении. Где именно пребывает Ксения, неизвестно. Но многие подозревают, что Собчак сейчас живет на своей новообретенной родине.

Представляя новый фильм об Израиле, Ксения поделилась личными впечатлениями об этой стране.

«Одна из особенностей Израиля - это количество людей с оружием на улицах. Я лично больше нигде столько не видела. При этом это могут быть не только военные, но и гражданские. Сначала это немного пугает. Потом понимаешь, что, по сути, все соседи Израиля, как у нас бы сказали, - недружественные страны. И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», - рассказала журналистка.

Ксения отмечает, что переезд в Израиль имеет как свои плюсы, так и минусы. Например, в этой стране очень высокие налоги: резиденты отдают почти половину своих заработков. Еще один минус – очень высокая стоимость жизни.

«Прибавить к этому безумные налоги (до 50% с дохода), необоснованно дорогое жилье и банки, для которых ты, как сказал один герой нашего выпуска, - «мешающий элемент». И вроде, совсем не радужная картина выходит», - заключает Собчак.

Ксения Собчак в Израиле во время съемок документального фильма. Фото: кадр видео.

Журналистка напоминает, что Израиль традиционно выстраивает дружественные отношения с Россией, например, правительство страны не поддерживает антироссийские санкции.

«Израиль не присоединился к западным санкциям, не поставляет оружие в Украину, - перечисляет Ксения, - И уже дважды объявлял ускоренную репатриацию, по которой с февраля на Землю Обетованную за гражданством прилетели примерно 24 тысячи россиян. Многие из которых вообще слабо себе представляли, куда едут. То есть, уезжая от одной спецоперации, они попали в другую - где нужно знать ближайшее бомбоубежище и бежать туда при первых звуках воздушной тревоги».

К слову, гражданство Израиля недавно получили Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан в России иноагентом). По некоторым данным, Пугачева получила израильское гражданство в мае этого года.

Напомним, Собчак покинула Россию после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был арестован в Москве по делу о вымогательстве. Ксения в тот же день перешла пешком белорусско-литовскую границу. В России телеведущая оставила сына Платона и мужа Константина Богомолова. Супруг телеведущей, художественный руководитель Театра на Малой Бронной, бегство жены никак не комментирует. Судя по всему, рабочие планы Константина с отъездом Ксении из России не поменялись. У него запланированы спектакли в ведущих театрах Москвы. Кроме того, продолжаются съемки сериала «Кеша». В этом проекте Богомолов выступает как в главной роли, так и в качестве режиссера.

Мама Собчак сенатор Людмила Нарусова заверила, что ее дочь вскоре вернется в Россию. Нарусова напомнила, что следствие не выдвинуло против Ксении никаких обвинений. Однако сама Ксения, несмотря на это, предпочитает оставаться подальше от России.