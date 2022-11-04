Террористы в Сирии планируют нападение на российскую авиабазу Хмеймим

Авиационная база Хмеймим в Сирии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По информации, полученной российским центром по примирению враждующих сторон, боевики запрещенных в России террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» («Хайат Тахрир Аш-Шам») и «Исламская партия Туркестана» готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе.

Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров.

«В мастерских в районе населенного пункта Хербет-Эль-Джауз, что 15 км северо-западнее города Джиср-Эш-Шугур завершена сборка и подготовка к применению большого числа беспилотников с радиусом действия до 70 километров. По вероятному замыслу террористов, большое количество беспилотников может отвлечь средства ПВО российской группировки и нанести поражение объектам авиационной базы Хмеймим, - отметил генерал-майор Олег Егоров.

Очевидно, что в скором времени боевики и специалисты будут уничтожены вместе со своими беспилотниками и местами по производству подобных вооружений.

Между тем, в Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в провинции Алеппо. Выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 3,9 тонны. А всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 233 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 6 тысяч тонн», - подчеркнул Егоров.

При этом обстрелы в Идлибской зоне деэскалации продолжаются почти ежедневно.