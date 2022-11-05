Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 5 ноября 2022 года: у Зеленского обострение, помощнику Байдена в Киеве дали орден, спутники Маска перестали работать на Украине

Зеленский отказался ехать на саммит G-20 Фото: REUTERS

ПЕРЕДОЗ, ЛОМКА ИЛИ ОБОСТРЕНИЕ МАНИИ ВЕЛИЧИЯ?

У президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского наступили критические дни. И это выразилось в его высказываниях за последние 2 дня. Сначала он объявил, что не поедет на саммит "Большой двадцатки", если там будет президент России Владимир Путин. Так и сказал: "Я и Украина…" По всей видимости трансформация в "короля-солнце", говорившего, что государство – это он, полностью завершилась. Вот только к "Большой двадцатке" Украина никаким боком, МИД Незалежной несколько месяцев интенсивно работал, чтобы Зеленского туда пригласили. И не поиграть на рояле участником культурной программе, а обычным гостем. И когда поставленная цель, казалось бы, была достигнута, Зелю занесло.

А буквально в пятницу Зеленский решил поучить Брюссель. Но не как НАТО, а, скорее, как ЕС. Буквально недавно Зеленский был награжден премией Сахарова за "свободу слова". А в эту пятницу выдал на-гора, что если кого в Брюсселе заботит запрет оппозиционных партий на Украине, то…

- Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? — заявил Зеленский испанским журналистам. — Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там.

Ну что, европейцы, выкусили? У Зеленского не забалуешь. Особенно, если у него одно из трех – то ли передоз, то ли ломка, то ли обострение мании величия.

ВОРОВАТЬ ДРОВА НАЧАЛИ И В ГЕРМАНИИ

Чем ближе зима, тем быстрее с "цивилизованных европейцев" сползает лоск внешних приличий. В земле Баден-Вюртемберг, что на юго-западе Германии, участились случаи кражи древесины. Особой популярностью у воров пользуются уже распиленные и порубленные, то есть готовые к использованию дрова.

Приличные бюргеры тырят дрова, кто для себя, а кто и на продажу, решив построить новый бизнес, когда старый приказал долго жить. Бизнес получается вполне прибыльный, потому что с прошлого года дрова подорожали вдвое. Воры предпочитают использовать спецтехнику, что позволяет им обрабатывать большие объемы, а продают также с использованием новых технологий – онлайн. Все это позволяет им зачастую избегать ответственности.

Можно признать, что выражение "не пойман не вор" стало популярной немецкой пословицей.

"БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА" И АВСТРАЛИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О "ПОТОЛКЕ ЦЕН" ДЛЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило что руководство стран "Большой семерки" и Австралия договорились о верхнем пределе цен на российскую нефть. При этом, они решили установить фиксированную стоимость, отказавшись от привязки к плавающим нефтяным индексам. Начальную цену объявят в ближайшие недели, потому что участникам сговора надо успеть до вступления 5-го декабря в силу санкций на морские перевозки российской нефти.

Напомним, Москва заявила, что просто не будет продавать нефть тем странам, которые станут применять эти нефтяные антироссийские санкции. Интересно, откуда тогда эти государства возьмут – они у Австралии, или она у них?

В НИКОЛАЕВЕ ГАДАЮТ, КТО ВЗОРВАЛ В ПАРКЕ СТАТУЮ "РОДИНА-МАТЬ"

Вечером 3-го ноября в Николаеве в сквере с мемориальным комплексом памяти погибших в Великую Отечественную войну взорвали статую "Родина-мать". Подорвали так основательно, что даже от постамента остались только крошки. Местные власти заявили, что они к этому не причастны и даже вроде бы поручили розыск местным правоохранителям.

- Это могут быть либо люди из Николаева, либо вообще российские диверсанты. Мы ждем выводов правоохранителей, - спустя сутки выдал мэр областного центра Александр Сенкевич.

Насчет русских диверсантов мэр явно пустил петуха. Это для нас Родина-мать, а у бандеровцев ни Родины, ни матери. Один лишь "батько" их Бандера.

ДЕНЕГ НЕТ, ВОЗЬМИТЕ ОРДЕН

В Киев неожиданно прибыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заверил специально приглашенных чиновников и политиков из высших эшелонов украинской власти, что вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс, финансовая и военная помощь Вашингтона не претерпит изменений. Это стало бальзамом на их души, если у них таковые имеются, потому что еще с утра местные СМИ распиарили обещание конгрессвумен и кандидатки в Конгресс от Республиканской партии США, что после победы "респов" они не дадут Украине "ни одного цента".

В знак признательности Зеленский тут же наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого. Похоже, что в Киеве стартовал марафон по награждению орденами. Буквально на днях таким же орденом Зеленский наградил Европейского комиссара по делам энергетики, пообещавшей, что Евросоюз обязательно поделится электроэнергией с Украиной, если в Киеве будет не хватать.

Денег нет, орденами возьмете?

НЕ ТОЛЬКО ЭНЕРГОКРИЗИС, НО И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ГЕРМАНИИ

Deutsche Welle опросила аналитиков и пришла к ужасному для Германии выводу.

- Конфликт на Украине разрушил привычную бизнес-модель многих немецких фирм, основанную на дешевых энергоносителях из России и сырье из Китая. Некоторые предприятия уже сокращают производство и даже частично его замораживают, чтобы хотя бы в краткосрочной перспективе справиться с ростом цен на энергию, написало издание и сделало совсем не оптимистический прогноз. - А в будущем немецкие концерны могут сделать ставку на производственные мощности в странах с более дешевой энергией, что приведет к сокращению рабочих мест в ФРГ

Неужели до немцев дошло, ради чего, в том числе, США затеяли всю эту вакханалию с Украиной.

КЛИЧКО СНАБДИТ КИЕВ ПУШКАМИ. ТЕПЛОВЫМИ

Мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко сообщил, что власти украинской столицы готовят ее к зиме: "Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы".

Прошел всего один день, и цифры уже изменились. На этот раз Кличко сообщил, что в Киеве определено 528 мест, которые будут оборудованы под тепловые пункты обогрева населения. И, судя по его словам, оборудование в них только планируют завезти, причем, неизвестно когда.

Что-то подсказывает, что чем ближе будет дело идти к зиме, тем меньше пунктов обогрева в Киеве будут реально оборудованы для населения.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Зеленский положительно отнесся к петиции о запрете гражданам РФ совершать любую творческую деятельность на территории Украины и поручил премьер-министру Шмыгалю решить этот вопрос.

- Министерство обороны Финляндии изучит возможность дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан России, включая полный запрет в стране на владение недвижимостью россиянами.

- Издание The Economist опубликовало карту мира с указанием стран, в которых существует риск продовольственной опасности. Украина, желающая пролонгировать "зерновая сделку", вошла в этот список.

- Телекомпания CNN со ссылкой на два источника сообщила, что 1300 спутниковых терминалов Starlink на Украине больше не работают из-за отсутствия финансирования.

- Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона заявила, что пропавшими без вести на Украине считаются около семи тысяч человек.