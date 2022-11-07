Кто может пойти добровольцем на спецоперацию на Украине: Ответы на вопросы Фото: Виталий ТИМКИВ

Президент России Владимир Путин 31 октября объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Теперь отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине могут только добровольцы и кандидаты на прохождение военной службы по контракту. Портал Объясняем.РФ ответил на главные вопросы о том, кто может пойти добровольцем на спецоперацию на Украине.

Кто может пойти добровольцем на спецоперацию

Сейчас для формирования отрядов из граждан, желающих добровольно участвовать в спецоперации, будут отбираются те, кто не подходят под критерии, предъявляемые к мобилизуемым. Затем сформированные из добровольцев отряды будут использоваться как и воинские подразделения, для ведения боевых действий.

Кто может стать добровольцем:

- Мужчина до 60 лет;

- Гражданин Российской Федерации;

- Наличие опыт военной службы или прошедший сборы / есть опыт в стрелковых видах спорта или работы в силовом ведомстве / членство в охотничьей общественной организации или казачьем обществе.

Также следует отметить, что 4 ноября российский лидер подписал закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС РФ. Согласно документу, на добровольцев теперь распространяется статус военнослужащих по контракту.

В связи с этим, для всех добровольцев будет выплачиваться содержание, сопоставимое тому, что получают военнослужащие, призванные по мобилизации. Также для добровольцев устанавливаются такие же условия, как и для мобилизованных граждан. В частности, трудовой договор с добровольцем расторгаться не будет, а лишь на некоторое время приостановится. Это позволит сохранить за гражданином рабочее место.

При вступлении в добровольческие отряды с мужчинами заключается контракт на срок от трех месяцев.

Если же во время участия в спецоперации доброволец будет ранен, то ему будет положена однократная выплату в размере трех миллионов рублей рублей, а в случае гибели родственникам выплатят компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Можно ли вместо срочной службы в армии пойти добровольцем

Как поясняет портал Объясняем.РФ, человек, не проходивший ранее срочную службу в армии, не может отказаться от прохождения "срочки". Однако такую службу можно заменить на службу по контракту. Совершеннолетние граждане, которые не состоят в запасе ВС РФ и имеют высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы.

Если говорить о замене срочной службы на добровольческую инициативу, то важным моментом здесь является то, что добровольцами могут быть только те, кто прошел военную службу и состоит в запасе ВС РФ.