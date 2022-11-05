Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой вышел на связь после тайного отъезда

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой в середине октября покинул Россию. Сначала о Никите Преснякове не было никаких вестей, но позже он объявился в США. Певца засняли в компании красивых девушек на тематической вечеринке. А на днях сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова прервал молчание и впервые с момента отъезда вышел на связь.

Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой осел в США и, судя по всему, возвращаться в Россию пока не намерен. Никита Пресняков вот уже несколько недель живет за океаном. Он хранил молчание и не комментировал никакие новости о себе. Но недавно заговорил.

Он вышел на связь с подписчиками. Пресняков обсудил с фолловерами песню из киносаги "Сумерки". "Такая вроде спокойная песня, но почему-то в ней так много мурашек", - вздыхает музыкант.

Подписчики артиста забросали кумира вопросами о возвращении на Родину. Но, похоже, эта тема для него табу. Он проигнорировал фолловеров.

Публику еще тревожит тот факт, что Никита уехал один. Его жена Алена Краснова осталась в Москве. Мама певца Кристина Орбакайте тоже молчит о месте нахождения сына.

Стоит отметить, что музыкант не раз говорил, что ему по душе именно Соединенные Штаты, а американцев он считает гораздо более приветливыми и доброжелательными людьми в отличие от россиян. Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.

Не так давно вокалист рассказал, что неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли. Врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал вокалист. Никита добавил, что вылечить болезнь нельзя.