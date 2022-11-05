«Счастью нет предела»: Филипп Киркоров улетел из России и увез детей

Филипп с детьми поселился в отеле "Rixos The Palm Dubai. Артист снял люкс с собственным бассейном стоимостью 250 тысяч рублей в сутки. Фото: соцсети.

Филипп Киркоров в последние месяцы много гастролировал и заслужил отдых. Певец вместе с детьми улетел в законный отпуск. Артист увез дочь Аллу-Викторию и сына Мартина в Дубай. У детей сейчас школьные каникулы, Филипп решила воспользоваться этим и устроить наследникам поездку на море.

«Каникулы! Такие долгожданные, такие манящие. Счастью нет предела», - написал артист в соцсетях.

На своей странице певец делится солнечными отпускными снимками. Киркоров и его наследники в ярких летних нарядах позируют на пляже и в номере отеля. Артист выбрал для отпуска одну из самых шикарных гостиниц Дубая – Rixos The Palm Dubai. Много лет подряд Киркоров, прилетая в этот город, предпочитал жить в знаменитом отеле «Парус». Но теперь решил попробовать новый курорт, не менее дорогой.

Киркоров решил устроить детям каникулы на море. Фото: соцсети.

Судя по снимкам, Филипп поселился в люксе с собственным бассейном стоимостью 250 тысяч рублей в день. Дорого, зато можно не тратиться на рестораны – в отеле действует система «все включено». Номер площадью почти 400 квадратных метров состоит из нескольких спален, гостиной, ванной с джакузи и просторной террасы для загара.

Не меньше денег, чем на гостиницу, Киркоров потратил на шопинг. Едва прилетев в Эмираты, Филипп отправился по магазинам. Киркоров – известный шопоголик, он скупает все новые коллекции. Вот и сейчас артист накупил себе и детям одежды и обуви из новой коллекции Balenciaga/Adidas. Вещички из коллаборации модного дома Balenciaga и спортивного бренда Adidas хоть и выглядят как обычный прикид для тренировки – бутсы, спортивные костюмы, футболки, зато стоят как дорогие наряды для вечеринки. К примеру, хит коллекции – кроссовки, скомбинированные с носками, продаются за тысячу долларов за пару. Так что в дубайских магазинах Филипп наверняка оставил несколько десятков тысяч долларов.

Артист накупил себе и детям одежды и обуви из новой коллекции модного дома Balenciaga и спортивного бренда Adidas. Фото: соцсети.

В Дубае Филипп совмещает приятное с полезным. Кроме отдыха у него запланирован еще и концерт – в том самом знаменитом отеле «Парус». Одевшись с ног до головы в обновки и натянув до колен спортивные гольфы, артист поехал на выступление.

На своей странице певец делится солнечными отпускными снимками. Фото: соцсети.

Дети Киркорова учатся в престижной московской гимназии – «Хорошколе». Обучение в ней стоит 1,5 миллиона рублей в год на человека, так что за двоих детей Кирокров отдает 3 миллиона рублей. Единственный минус, из-за которого дети звезды могут позавидовать своим сверстникам из обычных школ, - в «Хорошколе» учеба вместо девяти месяцев длится целых десять.