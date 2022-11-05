«Спали в разных номерах»: Сотрудница отеля выдала семейную тайну Авербуха

Илья Авербух с женой Лизой Арзамасовой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фигурист Илья Авербух уже два года счастливо женат на актрисе Лизе Арзамасовой. В отношениях супругов царит полная гармония. Однако спортсмен далеко не всегда был так счастлив в личной жизни. В предыдущем браке Илья натерпелся настолько, что даже зарекся снова жениться. Продюсер был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Их отношения испортились задолго до развода, который случился в 2007 году.

Пытаясь сохранить брак, пара всеми силами утаивала от общественности свой разрыв. О том, как обстояли дела у супругов, рассказал сотрудник отеля, который однажды их обслуживал. У Ирины и Ильи были настолько плохие отношения, что даже останавливаясь в одном отеле, они селились в разных номерах. И при этом всячески старались не пересекаться друг с другом.

«О том, что в семье у них нелады, мы давно догадывались. Ну что можно подумать об отношениях мужа и жены, которые спят в разных номерах, в гости друг к другу не ходят и даже наш ресторан посещают по отдельности?» - поведал сотрудник гостиницы «Экспресс газете».

С фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух прожил 12 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лобачева не скрывает, что испытывает слабость к крепким напиткам. Фигуристка неоднократно лечилась в накрологических центрах. Пить она начала еще во время семейной жизни с Авербухом.

Новый брак спортсменки также оказался неудачным. В 2018 году Лобачева вышла замуж за молодого фигуриста Ивана Третьякова. Во время совместной работы в школе фигурного катания Лобачевой между ними вспыхнул роман. То, что Ирина старше его на 17 лет, Ивана не смутило. А вот ее пристрастие к алкоголю – да. Фигуристка уверяла, что Иван частенько поднимает не нее руку. Третьяков в ответ обвинял ее в запоях, которые стали постоянными. На ток-шоу Иван рассказывал, что жизнь с Лобачевой стала для него сущим адом. По его словам, он делал все, чтобы заботится о ней и уберечь ее, но тяга спортсменки к алкоголю перечеркнула все.

- Конечно, я негодяй, что пытался вытащить Иру со дна, на которое она опускается с бешеной скоростью, - говорит Третьяков. - В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика. Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. И когда таблеток накидалась и прикидывалась полудохлой. Один раз «белку» словила, я ее насильно повел в холодный душ. Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выходил, когда у нее запои начинались. Держал, а она вырывалась, поэтому синяки. Я ее отпускал, а она два шага — и об лестницу... Я столько литров водки вылил в раковину.

Ирина Лобачева уверяла, что Иван Третьяков бил ее. Фото: кадр видео.

У Ирины есть сын Мартин, которого она родила в браке с Авербухом. Когда Лобачева привела в дом Третьякова, молодой человек поселился у отца. Сегодня Мартин живет в загородном доме Авербуха вмести с ним и с Лизой Арзамасовой.

В новом браке Авербух счастлив как никогда. Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре 2020 года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений. С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. В прошлом году супруги стали родителями: Лиза родила Илье сына Льва.