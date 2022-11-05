В американском суде заговорил мошенник, обещавший сбежавшим из России легализоваться в США

Теперь, после того как горе-бизнесмен был арестован и полностью признал свою вину, все легализованные им «геи» оказались под угрозой разоблачения Фото: Соцсети

Юрий Моша, которого арестовали в США по обвинению в иммиграционном мошенничестве, готов давать признательные показания. Теперь беглецы из России, воспользовавшиеся его услугами, с ужасом ожидают пересмотра своих дел.

Российский бизнесмен Юрий Моша, сбежавший в 2011 году в США от уголовного преследования за мошенничество на родине, решил не менять род своей деятельности и продолжить работать в излюбленном направлении – обманывать клиентов и государство.

Представившись американским властям российским оппозиционером и получив убежище, Моша создал компании, которые, как он обещал, могут помочь туристам легализоваться в США – получить убежище, грин-карту, а там и гражданство.

И некоторым он действительно помог, подготовив их к собеседованиям в иммиграционном ведомстве, как... геев, якобы преследуемых в своей стране жестокими властями. Правда, гораздо больше народа Моша просто «развел» на деньги…

Теперь, после того как горе-бизнесмен был арестован и полностью признал свою вину, все легализованные им «геи» оказались под угрозой разоблачения. Мало того, что их выдворят из страны, им, как и Моше, грозит обвинение в иммиграционном мошенничестве, а этого в США не просто не любят, но и сурово наказывают.