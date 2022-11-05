Байден объявил войну. Хотел Ирану, а получилось только Твитеру

Байден обвинил Твиттер во лжи после того, как там написали правду. Про США и самого Байдена Фото: REUTERS

Эпическая битва разворачивается на интернет-просторах Вселенной. Президент США озаботился свободой слова и правдой. Демократам впору надевать на дедушку специальную рубашку с длинными рукавами, завязывающимися на спине и стреножить для минимизации ущерба перед выборами в Конгресс. Но Байден фрагмекнтарно демонстрирует вполне приличную физическую форму, хотя вспышки активности весьма непродолжительны. Впрочем, опасения однопартийцев Джозефа вызывают не взбрыкивания или падения президента, а слова, вылетающие из его рта.

Так, например, давеча он пообещал "освободить Иран". По всей видимости, от его власти. Потом, правда, поправился и пояснил, что "Иран сам себя должен освободить", а лично он Байден тут ни при чем. И если, мол, хорошо подумать, то он вовсе не это имел в виду, о чем все подумали. Да и большой вопрос, говорил ли он что-нибудь, вообще, на эту тему.

Другая темя стала занимать Байдена существенно больше. На днях Белый дом опозорился в соцсети Твиттер*, разместив пост, в котором приписал Байдену всю заслугу в повышении пособий. Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир

- Пожилые люди получают самое большое увеличение своих чеков социального обеспечения за 10 лет благодаря лидерству президента Байдена, - зачетно подлизнули своему шефу сотрудники администрации США.

Но админы Твиттера, который теперь принадлежит Илону Маску, не испытывающему пиетета ни к Байдену, ни к демократам, не стерпели такой откровенной лжи, махинаций и подтасовывания. И к данному посту разместили от имени соцсети приписку, в которой написали, что многие читатели комментировали это сообщение Белого дома весьма критически, утверждая, что рост выплат по социальному обеспечению произошел "из-за ежегодной корректировки стоимости жизни, которая основана на уровне инфляции". А она при Байдене бьет рекорд за рекордом.

В Белом доме обиделись на такое замечание, но пост с похвалой Байдену убрали. Кто-то, скорее всего, доложил дедушке, что его в Твиттере не любят. Возможно, даже сам Маск не испытывает симпатии к самодвижущемуся объекту с речевым аппаратом на перфокартах. И тут все узнали, что Байден, конечно, старый, многое путает, еще больше не помнит и забывает, но деменция не распространяется на его мстительность и злопамятность, и с ними все в порядке.

- Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир, - обвинил президент США социальную сеть на предвыборном митинге в Чикаго на весь мир.

А как же все эти заклинания про свободу слова? Про частную компанию, которой никто не может указывать? Примечательно, что Байден обвинил Твиттер во лжи после того, как там написали правду. Про США и самого Байдена.

Правда глаза колет.

Доиграется Маск. Ой, доиграется. Если не исправится и не встанет на "светлую сторону" Байдена.