Эмбер Херд внезапно исчезла из Твиттера

Фанаты Херд, заметившие, что аккаунта актрисы в Твиттере больше нет, гадают – кто и почему удалил его из соцсети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из социальной сети Твиттер, которую приобрел миллиардер Илон Маск, внезапно исчез аккаунт актрисы Эмбер Херд.

Херд и Маск встречались в 2017 году. И личная жизнь голливудской дивы была насыщенной как до, так и после этого: она крутила роман с актером Криспином Гловером, была замужем за Джонни Деппом, состояла в однополых отношениях с фотографом Тасей Ван Ри.

Немало известности Херд принес скандальный развод с Деппом, которого она обвиняла в насилии, но присяжные не поверили ей.

А вот с Маском актриса рассталась без каких-либо скандалов. Херд всегда позитивно отзывалась о бизнесмене и неоднократно говорила, что уважает его.

Теперь же фанаты Херд, заметившие, что аккаунта актрисы в Твиттере больше нет, гадают – кто и почему удалил его из соцсети. Одни уверены, что этот сделал сам Маск, таким образом отомстившей своей бывшей подруге; другие считают, что актриса приняла решение уйти из Твиттера в знак поддержки тех, кто уже начал протесты против планируемых Маском изменений в политике социальной сети. Новый владелец заявил, что намерен ввести абонентскую плату за пользование Твиттером, а также верификацию аккаунтов в нем.