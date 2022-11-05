В Индии обезьяна-алкоголичка стала грабить ларьки и магазины

Одно из видео, на которых эта обезьянка запечатлена с удовольствием пьющая пиво из банки, стало вирусным

В индийском штате Уттар-Прадеш маленькая обезьянка пристрастилась к алкоголю.

Неизвестно – произошло ли это само собой, или животное какое-то время содержалось в неволе, где хозяин научил его употреблять спиртные напитки. Но теперь дикая мартышка врывается в винные магазины и грабит их, унося с собой банки с пивом и бутылки с более крепкими напитками. Несколько раз она даже нападала на людей, вырывая у них из рук уже оплаченные ими покупки.

Местные жители обезьянку жалеют и стараются укрыть ее от специалистов Департамента лесного хозяйства штата, начавших охоту на воровку. Чиновники обещают не причинять животному вреда и отправить его на реабилитацию, но пока им не удается поймать пьянчужку.

Одно из видео, на которых эта обезьянка запечатлена с удовольствием пьющая пиво из банки, стало вирусным. Пользователи со всего мира надеются, что бедному животному удастся преодолеть пагубную зависимость.