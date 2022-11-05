Депутаты хотят вообще отменить налог при продаже единственного жилья в России

Платить или не платить подоходный налог при продаже квартиры или частного дома, пока зависит от того, сколько лет продавец владел этой недвижимостью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиян предлагают освободить от налога с продажи жилья, если это жилье — единственное в собственности и взамен покупается квартира получше. Только эти условия — и никаких больше. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс подготовила группа депутатов.

Платить или не платить подоходный налог (НДФЛ) при продаже квартиры или частного дома, пока зависит от того, сколько лет продавец владел этой недвижимостью. Если больше пяти, НДФЛ по-любому не платится.

Есть ряд случаев, когда продать жилище без налога можно раньше, по истечении трех лет:

- если оно получено в результате приватизации, досталось по наследству, в подарок от члена семьи, по договору пожизненного содержания с иждивением,

- если это единственное жилье.

Исключение — семьи с двумя и более детьми. Они могут продавать купленную квартиру без налога хоть через полгода, если речь идет об улучшении жилищных условий и не о семье олигархов:

- кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей,

- в тот же год или до 30 апреля следующего покупается новое жилье,

- это новое жилье больше старого и дороже его (кадастровая стоимость выше),

- у семьи в собственности нет другого жилья (а точнее, более 50% другого жилья, которое больше приобретаемого, - при этом считаются доли всех членов семьи в сумме).

Вот эти условия, которые сейчас действуют только для семей с детьми, депутаты и предлагают распространить вообще на всех. Как утверждается в пояснительной записке, новшества должны поспособствовать «расширению возможностей граждан на улучшение жилищных условий».

Как объясняют эксперты, временной ценз при налогообложении сделок с жильем был введен, чтобы поубавить число инвесторов, которые скупали квартиры на начальной стадии строительства, а потом перепродавали совсем по другой цене по завершении стройки. Когда речь идет о недвижимости, особенно в крупных городах, 13% налога с дохода от ее продажи — сумма существенная и может свести на нет «навар». Но сейчас спрос на жилье и так сник — какие там толпы инвесторов. Новшество же могло бы облегчить альтернативные сделки, когда одна квартира продается, а другая (или другие) покупается. Например, желание продать наследственную квартиру часто возникает не спустя три года, а сразу — если наследники не мечтают жить там вместе, а хотят разъехаться.