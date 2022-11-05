Дочь советского дипломата признали недееспособной после романа с мужчиной, который младше нее почти вдвое

Дарья - единственный единственный близкий родственник Светланы Алексеевны. Фото предоставлены Леонидом Козаком

Понимает ли она, что делает? Осознает ли, кому передавала деньги? Хорошо ли подумала, прежде чем переехать к малознакомому мужчине? Савеловский районный суд считает, что нет. 87-летняя дочь советского дипломата Алексея Павлова признана недееспособной, ее опекуном стала внучка Дарья Телец.

- В последний раз вживую мы виделись еще летом – в июне. Тогда он был дома и открыл мне дверь, - вспоминает Дарья Телец. – Меня бабушка не помнит. Она понимает, что мы знакомы, но не помнит имени. Мне кажется, она и его имени не помнит.

Он – это Олег Зиновьев. Ему 46 лет. Со Светланой Алексеевной они познакомились в 2018 году. Тогда она была полна сил и энергии: много гуляла, танцевала, общалась с ровесниками и не только. Когда Светлана Алексеевна рассказала внучке Дарье, что познакомилась с неким Олегом, та не придала этому значения. Потом из дома стали пропадать антиквариат, картины, книги, зато появились алкоголь и шоколад, которые пенсионерке есть было нельзя. По словам Дарьи, пропали и значительные суммы денег. Попытки поговорить оборачивались ссорами, а под новый год Светлана Алексеевна просто исчезла, никому ничего не сказав.

Нашлась она в больнице – с переломом шейки бедра, а оттуда Олег перевез ее к себе домой раньше, чем за ней успела приехать внучка.

С этого и начались судебные тяжбы. Сначала Дарья попыталась убедить бабушку вернуться домой, но та стояла на своем: живу с хорошим человеком, тут и останусь.

Дарья попыталась признать бабушку недееспособной, но ей суд отказал как неблизкой родственнице, которая с бабушкой вместе не живет. Тогда с аналогичным иском в суд обратился отдел соцзащиты населения, сотрудники которого видели, какой Светлана Мойкина была, какой стала и как складывается общение между нею и Олегом Зиновьевым.

Чтобы оценить состояние Светланы Алексеевны, суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, выводы которой были однозначны: Светлана Мойкина не может понимать значение своих действий и руководить ими. Поэтому иск отдела соцзащиты был удовлетворен.

- Суд вынес решение, бабушка признана недееспособной, а я получила статус опекуна, - сообщила корреспонденту kp.ru Дарья Телец. – Теперь наша задача - забрать из квартиры «товарища».

Но как это сделать? По словам Дарьи, когда она приезжала к бабушке в последние разы, то один раз смогла поговорить с ней лишь через дверь, а в другой – даже не смогла попасть в подъезд. Как быстро удастся вернуть Светлану Алексеевну домой, пока не ясно. Мы продолжаем следить за развитием событий.