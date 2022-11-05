Минобороны России уничтожило пункт управления СБУ в Харьковской области

С более чем 400 военнослужащими ВСУ сожжены десятки танков, бронированных машин и автомобилей Фото: REUTERS

Вооруженные Силы России продолжают отодвигать силы ВСУ от мирных городов, по которым они ведут беспорядочный огонь.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил потери ВСУ в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, где потерял 140 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком - свыше 120 украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском - более 80.

С более чем 400 военнослужащими ВСУ сожжены десятки танков, бронированных машин и автомобилей.

Генерал-лейтенант отметил, что подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены: в Купянске (Харьковская область) пункт управления СБУ, в Вольнянске база хранения вооружения и военной техники, 27 снарядов «HIMARS», Миг-29 и Ми-8 ВВС Украины, 9 беспилотников, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 6 складов с вооружением, 5 пунктов управления ВСУ, 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

331 - самолет.

169 - вертолетов.

2435 - беспилотных летательных аппаратов.

386 - зенитных ракетных комплексов.

6335 - танков и других боевых бронированных машин.

882 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3554 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7048 - единиц специальной военной автомобильной техники.