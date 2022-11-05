Найдены пропавшие из гробницы Тутанхамона драгоценности

Выяснилось, что некоторые из драгоценностей гробницы Тутанхамона целы и находятся в разных частях света. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известно, что в найденной ровно век назад, в начале ноября 1922 года, гробнице египетского фараона Тутанхамона было много драгоценностей. Почти все они попали на фото, которые были сделаны фотографом Гарри Бертоном, находившимся в гробнице вместе с британским археологом Говардом Картером, руководившим раскопками.

Но далеко не все артефакты были переданы правительству Египта, как того требовали законы. Долгие годы судьба их была неизвестной; многие вообще считали, что по размытым фото начала прошлого века вообще сложно определить – какие украшения и амулеты находились в саркофаге и гробнице в момент их обнаружения.

Профессор египтологии французского Университета Поль-Валери Марк Габольд потратил многие годы на поиски утраченного. И выяснил, что некоторые из драгоценностей целы и находятся в разных частях света.

Фото, сделанное в 1922 году фотографом Гарри Бертоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Широкий воротник, который был на груди саркофага, был, по мнению Габольда, разделен на несколько частей, одна из которых находится в одном из музеев американского Канзас-сити, а из бусин сделали ожерелье. Оно принадлежит некоему анониму, который пытался продать его на аукционе в 2015 году.

Из бусин с головного убора фараона также были сделаны еще два ожерелья. Первое выставляется в Художественном музее американского Сент-Луиса, другое – в лондонском Британском музее. Тамошние специалисты провели ряд исследований и согласились с выводами Габольда.

Не все из современных коллег Картера готовы обвинять его в краже. Они также не уверены в том, что британец прихватил кое-что из гробницы в надежде позднее перепродать. Вероятно, Картер считал те же бусины малозначительными находками и просто дарил их своим друзьям и знакомым. «Археологическая мораль в начале прошлого века была совсем другой», - говорят археологи.

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