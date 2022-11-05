Леонид Рошаль: Мы отправили в Донецк 300 бронежилетов для врачей, фельдшеров и медиков скорой и МЧС

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

… - Леонид Михайлович, мы вас поздравляем с Днем народного единства.

- Я тоже поздравляю - и вас лично, и всех читателей и слушателей «Комсомольской правды» - с этим днем. Многие слушают радио "Комсомольская правда".

- Да.

А нас очень заинтересовала инициатива ОНФ (Общероссийский народный фронт. - А.Г.), сопредседателем которого вы являетесь, - об отправке в Донбасс бронежилетов для военных медиков. И - что вы эти бронежилеты уже отправили.

- Нет, это не совсем полная информация. Не для военных медиков, в том-то и суть, а - просто для специалистов МЧС и работников Донецкой скорой медицинской помощи.

Причем - эта идея родилась не у меня, а в недрах Общероссийского народного фронта, по согласованию с донецкими врачами.

Я идею поддержал - и морально, и финансово. Потому что посчитал, что это необходимо.

И таких, как я, было более 7 тысяч - это и наши граждане, и организации, которые перечисляли разные суммы на определенный счет.

И были закуплены бронежилеты - для врачей, фельдшеров, водителей скорой помощи, которые сейчас работают фактически на передовой.

Задачи медиков во время боевых действий - особые. Мы обязаны оказать помощь не только нашим гражданам, но даже и противнику, хотя в дальнейшем он и должен предстать перед судом. Такой закон.

На крышах машин скорой помощи - красный крест. Это - предостережение, символ того, что бомбить, бросать бомбы на скорые, на медиков – преступление. Но это, к сожалению, бывает сейчас в Донбассе - закон нарушает ВСУ.

Вот почему мы и обратились к российскому народу - были собраны большие деньги и закуплены 300 бронежилетов. Если нам удастся спасти жизнь или ограничить увечья хотя бы одному сотруднику скорой помощи или МЧС, это будет уже неплохо.

И очень важно, когда люди это понимают.

Я еще раз хочу выразить благодарность тысячам наших россиян и сотням учреждений, которые собрали деньги, в складчину купили и уже направили в Донецк эти бронежилеты. Их уже разлали сотрудникам МЧС и скорой медицинской помощи Донецка.

Это хорошо. Мы получаем благодарности от наших донецких коллег.

Но работаем и живем мы не для благодарностей, а для того, чтобы оберегать от бомб, пуль, снарядов мирных граждан и в том числе – мужественных медиков.

- Если эта акция продолжается, если нужно какие-то координаты опубликовать для бора средств, мы с удовольствием это сделаем,

- Первую партию мы уже собрали и доставили в Донецк. Сейчас необходимости в бронежилетах для врачей скорой помощи и медиков МЧС нет. Мы купили их в достаточном количестве. Но если у нас возникнет дальше какая-то потребность, мы с удовольствием примем ваше предложение.