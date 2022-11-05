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Звезды5 ноября 2022 17:00

Татьяна Тарасова снова в больнице. В «Ледниковом периоде» тренера в очередной раз подменит Елена Чайковская

Продюсер Илья Авербух уверяет, что ничего страшного не случилось
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Тренер Татьяна Тарасова. Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Тренер Татьяна Тарасова. Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Несмотря на бегство Дани Милохина из проекта, в «Лужниках» продолжаются съемки шоу «Ледниковый период». И, как уже бывало не раз, к сожалению, без Татьяны Анатольевны Тарасовой. Заслуженный тренер и председатель судейской коллегии проекта снова почувствовала себя неважно и не смогла быть на съемке. Хоть и очень рвалась.

Члены жюри фигуристка Татьяна Навка, тренер Елена Чайковская, артист Дмитрий Хрусталев. Фото: Александр Дементьев

Члены жюри фигуристка Татьяна Навка, тренер Елена Чайковская, артист Дмитрий Хрусталев. Фото: Александр Дементьев

Восьмой выпуск проекта сняли с новым партнером Евгении Медведевой (Федором Федотовым), но вот для Татьяны Анатольевной потребовалась замена — ее по-прежнему сменит Елена Чайковская, педагог и тренер по фигурному катанию, уже работавшая в «Ледниковом периоде».

— Татьяна Анатольевна снова себя не очень хорошо почувствовала, — объяснил на съемке Авербух. — Вчера была сложная съемка (седьмого выпуска), после нее она сказала, что немного тяжеловато. Сложно, потому что здесь много эмоций, много всего происходит. Но ничего страшного, экстраординарного там нет. Мы благодарны Елене Анатольевне Чайковской за то, что она нас поддержала. И всегда ждем и надеемся на Татьяну Анатольевну!

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Чуть позже Тарасова подтвердила по телефону, что снова находится в клинике: «Я в больнице». Как долго тренер пробудет в медицинском учреждении и что за диагноз беспокоит Татьяну Анатольевну, не сообщается. Известно лишь, что седьмой выпуск «Ледникового периода» она отработала и появится в эфире 26 ноября.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20

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