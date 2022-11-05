Брошенный Богомолов обратился к сбежавшей Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак почти две недели назад тайно сбежала из России. Телеведущая покинула Родину одна, бросив в Москве маму Людмилу Нарусву, мужа Константина Богомолова и сына Платона. Сегодня, 5 ноября, блондинка принимает поздравления по случаю своего 41-летия. Не остался в стороне и супруг звезды. Он публично обратился к жене.

Константин Богомолов после побега Ксении Собчак никак не комментировал ее поступок. Он посещал светские мероприятия, продолжал работать в театре.

Сама блондинка возвращаться в Россию не спешит. Даже свой День рождения она отмечает на чужбине.

Богомолов в важный для жены день решил выступить с заявлением. Режиссер не сомневается - совсем скоро черная полоса закончится. "Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить", - обратился режиссер к любимой женщине.

Примечательно, что к посту Константин прикрепил свадебную фотографию в рамке из натурального камня. На Собчак в белом платье прижалась ко второму мужу.

Фото: социальные сети

Напомним, Собчак сбежала из России после возбуждения уголовного дела против ее сотрудников. По данным следствия, они подозреваются в вымогательстве 11 миллионов рублей. Ксения перешла границу по израильскому паспорту, хотя ранее убеждала россиян, что у нее нет гражданства других стран.

Напомним, Собчак и Богомолов женаты три года, а слухи об их отношениях появились еще тогда, когда Ксения находилась в браке с первым мужем. 13 сентября 2019 года Ксения и Константин расписались в Грибоедовском ЗАГсе. Они приехали туда в катафалке. А после состоялось венчание в Храме Вознесения Господня в Сторожах.