Дебилизм и русофобия в стадии неизлечимости

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Фото: Кадр видео

Девиз "Слабоумие и отвага!" в применении к Украине и ее нынешним руководителям частенько впору трансформировать в слоган "Русофобия и дебилизм". Очень многих, судя по всему выбирали именно по сочетанию этих качеств. В нынешнем составе правительства этой страны есть, например, министр юстиции Малюська и глава МИДа Кулеба. В правительстве при Порошенко был, соответственно, глава МИД Климкин, запомнившийся подвернутыми под коленки джинсами, и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Последний умилял всех своими мриями (мечтами) о гиперлупах, пересекающих Украину вдоль и поперек с украинцами на борту с неимоверной скоростью. Еще он хотел поднять украинский флаг над Владивостоком и въехать на танке в Москву.

Как оказалось, уроженец Львова Владимир Омелян – не только совершенно туп и необразован, он еще и хронический потомственный русофоб. В чем публично признался в телеэфире одного из украинских каналов, когда отвечал на вопрос, будет ли он мстить за гибель своего двоюродного брата, оперного певца Василя Слипака, который погиб еще в июне 2016, отправившись добровольцем в АТО.

- Месть очень простая – я в плен никого не беру. На самом деле, он и я продолжаем дело нашей семьи, потому что и во время Второй мировой войны, и Первой мировой войны мы боролись с москалями на поле боя, в том числе, - заявил получивший звание капитана и служащий сейчас в 206-м батальоне территориальной обороны ВСУ Владимир Омелян. - Я думаю, что и наши предки с XVII столетия делали то же самое, и мы, к сожалению, вынуждены делать и в дальнейшем.

Бог там с Первой Мировой, тогда многие с западноукраинских земель были призваны в ту же австрийскую армию, например, но вот насчет Второй мировой – э\то очень характерное признание: "Мы боролись с москалями". Просто гитлеровцам служили в шуцманшафт батальонах или по бандеровским схронам прятались, выходя наружу вырезать мирное население?

Впрочем, этим можно даже не озадачиваться, потому что после такого признания можно даже не гадать, чему он обязан своему карьерному взлету. Именно этому сочетанию. А то, что он является человеком, крайне ограниченным в умственном отношении, доказывают его следующие слова. По украинской традиции, Омелян прямо тут же в студии начал прилюдно мечтать, как Украина станет "новым Дубаем". Нет, речь зашла вовсе не о том, что Украина что-то построит, сделает, воздвигнет. Она превратится в эталон новой цивилизации, продавая на Запад российские ресурсы, которыми Москва выплатит Украине репарации. Потому что, по словам все того же Омеляна, "больше в России ничего нет".

- Парадоксальность этой войны в том, что если Российская империя или Советский Союз где-то побеждал и грабил, то у тех стран было что грабить. И сейчас они грабят Украину, вывозя всё. А в России грабить нечего. У них нечего забирать по репарациям.

Не может быть, чтобы человек, который был министром нес такую чушь всерьез. Он же ведь шутит, нет? Оказывается - нет. Он говорит абсолютно всерьез. И, глядя сейчас на то, какое убогое ничтожество работало министром правительства Украины, с какими знаниями и интеллектуальным багажом (вернее, с полным их отсутствием), да не каким-то там заштатным штафиркой, а министром инфраструктуры, отвечающим за развитие страны, нетрудно понять, почему на этой территории так и не получилось нормального государства, которым бы управляли профессионалы.

Потому что все, что они могут, это клясть москалей и мечтать, как кто-нибудь построит им среди хуторов блестящий транспорт будущего – гиперлупу, на которой они станут возить из своих хатынок на городские рынки сало и вишни. И при этом в очередной раз примерять на "москалей" кальки своих собственных самых отвратительных качеств. Для обретения "морального превосходства над русней".

Неизлечимые.

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