Ксения Собчак Фото: Евгения ГУСЕВА

Ксения Собчак, сбежав из России, залегла на дно. Телеведущая не говорит, где сейчас находится. Она старается не выходить на связь. Но в день своего 41-летия решила высказаться о наболевшем.

Ксения Собчак сделала полное боли заявление. Телеведущая долгие годы оставалась одной из ярких персон российского шоу-бизнеса. Ни одна масштабная тусовка не обходилась без нее. А уж личные праздники она всегда отмечала с размахом - будь то поездки на фешенебельные курорты с друзьями или посиделки в дорогих ресторанах.

Однако сейчас ее образ жизни изменился. Сбежав из России, блондинка лишена возможности блистать на публике. Вероятно, сей факт ее очень печалит.

"Сегодня самый странный мой день рождения... Я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что нет. Ценно - поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что «ничего не заметили». Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда»", - начала она свою исповедь.

Как отметила жена Константина Богомолова, "люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент". Потому она поблагодарила каждого, кто кто не стал кидать в нее камень.

Звезда не стала скрывать, что ей сейчас больно. Но она старается держаться.

"Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы, - точно можно..." - резюмировала она.

Ранее второй муж воспитанницы "Дома-2" обратился к ней со словами поддержки. "Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С Днем Варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться хулиганить, любить и творить", - написал в блоге режиссер. Свое сообщение он сопроводил свадебной фотографией.