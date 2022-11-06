Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 6 ноября 2022 года: президент США Байден признался, что "Джавелинам" для Украины в США не хватило чипов, "Джокер ДНР" вскрыл любовную переписку главкома ВСУ Валерия Залужного

президент США Джо Байден
Фото: REUTERS
Президент США Джозеф Байден сообщил, что США не смогли обеспечить Украину необходимым количество противотанковых установок "Джавелин" из-за нехватки чипов.
- Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? – заинтриговал Байден собравшихся на предвыборное мероприятие в Калифорнии и тут же раскрыл секрет. - У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов.
Просто странно, что в США не воспользовались рецептом от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла, что российские солдаты вынимают чипы из стиральных машин, холодильников, микроволновок и молокоотсосов, чтобы вставить их в российские ракеты и беспилотники.
Меньше молокоотсосов, больше "Джавелинов"!
Происходящее в Офисе президента Украины все больше напоминает фразу техника самолета Макарыча из фильма "В бой идут одни старики", которая дословно звучала так: "В ставке Гитлера все малахольные".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который когда-то играл одну из первых скрипок в составе украинской делегации по мирным переговорам в Стамбуле, несколько дней назад озвучил идею о необходимости нанести удар по заводам в Иране, которые производят беспилотники. И эта идея так ему понравилась, что он снова повторил ее во Всеукраинском телемарафоне.
- Необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше, - заявил этот геостратег.
Миша просит добавки, чтобы к беспилотникам добавили баллистические ракеты? Трудно расценить этот призыв как-то иначе.
Стали понятны причины неуемного гнева Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который тот обрушил на "орков" после взлома его аккаунта одной из соцсетей, пообещав убить всех. И причины оказались молодыми миловидными украинскими девушками-солдатками, которые являются пассиями Залужного. В весьма изрядных количествах в каждой из группировок ВСУ. Как оказалось, Залужный обеспечивает им не только теплые местечки, но и снабжает автотранспортом под видом служебного (нормальные такие иномарки), и, вообще, старается не обделять их своим вниманием со всеми вытекающими из этого последствиями. "Джокер ДНР" опубликовал часть переписки любвеобильного главкома с его пассиями, которая рисует генерала совсем иными красками.
Похоже, что генерал в ближайшее время вряд ли появится в семейном кругу, где жена и две дочери наверняка подготовили ему самый крутой "котел". А, может, и не только котел, но и сковородки.
У населения в Киеве и не только в нем, но и в других городах изменилось настроение. Как пишут многие ТГ-каналы, которые ведут из украинской столицы, "сейчас люди в городах, продолжают массово в панике скупать средства индивидуального выживания:
- газовые баллоны и горелки
- генераторы
- буржуйки
- топливо
- дрова, уголь и т.д.
- повербанки и другие подзарядные. Плюс всякие фонарики и тд.
- продукты быстрого и долгого хранения.
- средства личной гигиены и лекарства".
- Люди перестают верить государственным функционерам, которые крутят одну пластинку, что вот-вот, будет "перемога", не стоит паниковать, - пишет это ТГ-канал.
Но, как оказалось, такие хозяйственность и массовость данного явления вызывает уже опасения у ответственных лиц тем, что значительно повышают пожароопасность.
- Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров, - заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук и предупредил. - Понимаю, что будет так, что баллоны будут на улице на холоде при низкой температуре заправлять под завязку, потом приносить их домой, они будут нагреваться и взрываться.
Кстати, из-за пропавшего уличного освещения за прошлую неделю значительно выросло количество пешеходов, погибших под колесами автомобилей в Киеве.
Новый скандал возникает в отношениях между Киевом и Берлином. Как оказалось, лидера фракции правящей партии СДПГ в Бундестаге (парламент ФРГ) Рольфа Мютцениха на Украине внесли в список террористов. И это сделали не какие-то отморозки с "Миротворца" а правительство самой Незалежной.
Вся вина немца заключается в том, что он неоднократно выступал "за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня" в конфликте между Украиной и Россией.
Особо стоит напомнить еще раз, что Мютцених – лидер фракции той партии, к которой принадлежит и канцлер ФРГ Олаф Шольц. И сейчас, как признался "террорист", он уже столкнулся после такого шага правительства Украины с угрозами в свой адрес.
- В связи с появлением террористического списка украинского правительства были получены, так сказать, и вторичные угрозы. И справиться с ними не так уж просто, – заявил Мютцених.
А мы вас еще в 2014-м предупреждали, с кем вы связались, господа европейцы. Теперь расхлебывайте сами.
Известный украинский психолог Антон Марсович поддержал украинские власти, попросившие уехавших в Европу соотечественников не возвращаться в Незалежную на зиму. Причем, сделал это, обрисовав, как украинцы могут почувствовать себя дома, оставаясь физически на территории ЕС.
- Если вы сейчас в Париже, Берлине, Лондоне, Мадриде, Барселоне, Варшаве. Сделайте вот что. Выключите свет, отключите холодильник, обрубите интернет. И посидите так 10 часов. Вот вы и дома. Побывали в Киеве. Класс. Неделю так поживите. А потом не приезжайте, - обратился он к украинцам и еще добавил, что "не работает мобильный интернет, на улицах черные светофоры ничего не регулируют, и не освещенные вечером улицы и пешеходные переходы".
Но кое-что психолог все же пропустил. Надо еще закрутить краны водоснабжения и выключить обогреватели. Наверное, Марсович живет в каком-то элитном районе, раз забыл про эти "мелочи".
- В своем очередном видеообращении президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский анонсировал создание платформы по сбору средств на морские дроны и призвал украинцев активно сдавать на эти цели оставшиеся у них деньги.
- "Укрпочта" специально к Дню народного единства в России выпустила марку с намеком на повтор теракта на Керченском (Крымском) мосту: "Крымским мост на бис". Стоит ли ожидать, что российская армия в знак признательности за этот широкий жест закидает "Укрпочту" после этого "букетами" однотипных "цветов"?
- Новый украинский посол Германии Алексей Макееев заявил, что Украина надеется, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2.
- Бывший министр инфраструктуры Украины, а ныне капитан 206-го батальона теробороны ВСУ Владимир Омелян, в эфире телеканала "Espreso" заявил, что Росси нечем выплачивать репарации Украине, кроме как своими природными ресурсами, чем доказал, что даже самые тупые украинцы-рагули имею право на помечтать.