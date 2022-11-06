Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 6 ноября 2022 года: президент США Байден признался, что "Джавелинам" для Украины в США не хватило чипов, "Джокер ДНР" вскрыл любовную переписку главкома ВСУ Валерия Залужного

президент США Джо Байден Фото: REUTERS

СДАВАЙТЕ МОЛОКООТСОСЫ НА "ДЖАВЕЛИНЫ"!

Президент США Джозеф Байден сообщил, что США не смогли обеспечить Украину необходимым количество противотанковых установок "Джавелин" из-за нехватки чипов.

- Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? – заинтриговал Байден собравшихся на предвыборное мероприятие в Калифорнии и тут же раскрыл секрет. - У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов.

Просто странно, что в США не воспользовались рецептом от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла, что российские солдаты вынимают чипы из стиральных машин, холодильников, микроволновок и молокоотсосов, чтобы вставить их в российские ракеты и беспилотники.

Меньше молокоотсосов, больше "Джавелинов"!

ПОДОЛЯК СНОВА ПРИЗВАЛ БОМБИТЬ ИРАН

Происходящее в Офисе президента Украины все больше напоминает фразу техника самолета Макарыча из фильма "В бой идут одни старики", которая дословно звучала так: "В ставке Гитлера все малахольные".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который когда-то играл одну из первых скрипок в составе украинской делегации по мирным переговорам в Стамбуле, несколько дней назад озвучил идею о необходимости нанести удар по заводам в Иране, которые производят беспилотники. И эта идея так ему понравилась, что он снова повторил ее во Всеукраинском телемарафоне.

- Необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше, - заявил этот геостратег.

Миша просит добавки, чтобы к беспилотникам добавили баллистические ракеты? Трудно расценить этот призыв как-то иначе.

"ДЖОКЕР ДНР" ВСКРЫЛ ИНТИМНЫЕ СЕКРЕТЫ ГЛАВКОМА ВСУ

Стали понятны причины неуемного гнева Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который тот обрушил на "орков" после взлома его аккаунта одной из соцсетей, пообещав убить всех. И причины оказались молодыми миловидными украинскими девушками-солдатками, которые являются пассиями Залужного. В весьма изрядных количествах в каждой из группировок ВСУ. Как оказалось, Залужный обеспечивает им не только теплые местечки, но и снабжает автотранспортом под видом служебного (нормальные такие иномарки), и, вообще, старается не обделять их своим вниманием со всеми вытекающими из этого последствиями. "Джокер ДНР" опубликовал часть переписки любвеобильного главкома с его пассиями, которая рисует генерала совсем иными красками.

Похоже, что генерал в ближайшее время вряд ли появится в семейном кругу, где жена и две дочери наверняка подготовили ему самый крутой "котел". А, может, и не только котел, но и сковородки.

НАСТРОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В КИЕВЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

У населения в Киеве и не только в нем, но и в других городах изменилось настроение. Как пишут многие ТГ-каналы, которые ведут из украинской столицы, "сейчас люди в городах, продолжают массово в панике скупать средства индивидуального выживания:

- газовые баллоны и горелки

- генераторы

- буржуйки

- топливо

- дрова, уголь и т.д.

- повербанки и другие подзарядные. Плюс всякие фонарики и тд.

- продукты быстрого и долгого хранения.

- средства личной гигиены и лекарства".

- Люди перестают верить государственным функционерам, которые крутят одну пластинку, что вот-вот, будет "перемога", не стоит паниковать, - пишет это ТГ-канал.

Но, как оказалось, такие хозяйственность и массовость данного явления вызывает уже опасения у ответственных лиц тем, что значительно повышают пожароопасность.

- Сейчас жители негазифицированных домов массово покупают газовые баллоны и горелки, чтобы пользоваться ими при отключении электроэнергии. Однако некорректное использование этих баллонов может приводить к увеличению количества пожаров, - заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук и предупредил. - Понимаю, что будет так, что баллоны будут на улице на холоде при низкой температуре заправлять под завязку, потом приносить их домой, они будут нагреваться и взрываться.

Кстати, из-за пропавшего уличного освещения за прошлую неделю значительно выросло количество пешеходов, погибших под колесами автомобилей в Киеве.

ЛИДЕРА ФРАКЦИИ СДПГ В ГЕРМАНИИ НА УКРАИНЕ ПОСЧИТАЛИ ТЕРРОРИСТОМ

Новый скандал возникает в отношениях между Киевом и Берлином. Как оказалось, лидера фракции правящей партии СДПГ в Бундестаге (парламент ФРГ) Рольфа Мютцениха на Украине внесли в список террористов. И это сделали не какие-то отморозки с "Миротворца" а правительство самой Незалежной.

Вся вина немца заключается в том, что он неоднократно выступал "за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня" в конфликте между Украиной и Россией.

Особо стоит напомнить еще раз, что Мютцених – лидер фракции той партии, к которой принадлежит и канцлер ФРГ Олаф Шольц. И сейчас, как признался "террорист", он уже столкнулся после такого шага правительства Украины с угрозами в свой адрес.

- В связи с появлением террористического списка украинского правительства были получены, так сказать, и вторичные угрозы. И справиться с ними не так уж просто, – заявил Мютцених.

А мы вас еще в 2014-м предупреждали, с кем вы связались, господа европейцы. Теперь расхлебывайте сами.

"ОСТАВАЙТЕСЬ В ЕВРОПЕ!"

Известный украинский психолог Антон Марсович поддержал украинские власти, попросившие уехавших в Европу соотечественников не возвращаться в Незалежную на зиму. Причем, сделал это, обрисовав, как украинцы могут почувствовать себя дома, оставаясь физически на территории ЕС.

- Если вы сейчас в Париже, Берлине, Лондоне, Мадриде, Барселоне, Варшаве. Сделайте вот что. Выключите свет, отключите холодильник, обрубите интернет. И посидите так 10 часов. Вот вы и дома. Побывали в Киеве. Класс. Неделю так поживите. А потом не приезжайте, - обратился он к украинцам и еще добавил, что "не работает мобильный интернет, на улицах черные светофоры ничего не регулируют, и не освещенные вечером улицы и пешеходные переходы".

Но кое-что психолог все же пропустил. Надо еще закрутить краны водоснабжения и выключить обогреватели. Наверное, Марсович живет в каком-то элитном районе, раз забыл про эти "мелочи".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В своем очередном видеообращении президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский анонсировал создание платформы по сбору средств на морские дроны и призвал украинцев активно сдавать на эти цели оставшиеся у них деньги.

- "Укрпочта" специально к Дню народного единства в России выпустила марку с намеком на повтор теракта на Керченском (Крымском) мосту: "Крымским мост на бис". Стоит ли ожидать, что российская армия в знак признательности за этот широкий жест закидает "Укрпочту" после этого "букетами" однотипных "цветов"?

- Новый украинский посол Германии Алексей Макееев заявил, что Украина надеется, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2.

- Бывший министр инфраструктуры Украины, а ныне капитан 206-го батальона теробороны ВСУ Владимир Омелян, в эфире телеканала "Espreso" заявил, что Росси нечем выплачивать репарации Украине, кроме как своими природными ресурсами, чем доказал, что даже самые тупые украинцы-рагули имею право на помечтать.