«В России уже поступила б в театральное училище»: Дочь уехавшего в Испанию Панина мечтает стать актрисой, но подрабатывает официанткой

Алексей Панин с дочкой Анной. Фото: соцсети.

Алексей Панин два года назад переехал в Испанию. Актер купил квартиру в курортном городке Торревьеха за 70 тысяч евро (4 млн 200 тысяч рублей). С собой за границу артист увез дочь Анну. Сразу после переезда звезда «Жмурок» заявил, что в Европе у его наследницы будет гораздо больше перспектив, чем на родине.

- Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб её окружали не русские люди, - заявлял Панин.

Сам актер после своих громких высказываний растерял съемки и контракты в России и остался без доходов. Чтобы помочь отцу, 15-летняя Анна действительно устроилась в местную забегаловку и подрабатывает официанткой. Вот только мечтает девушка совсем о другом: ей хочется пойти по стопам отца и стать актрисой. Анна выросла настоящей красавицей, со своей внешностью и громким именем она наверняка бы уже снималась в российском кино. Вместо этого наследница Панина киснет в испанском захолустье, где у нее даже нет возможности заниматься на актерских курсах.

Сегодня Панин признает: если бы они с дочкой остались в России, ее мечта бы уже сбылась. Актер уверен, что в Москве Анна легко поступила бы в актерское училище.

- Она вообще хочет быть актрисой. И, если бы мы остались в России, то тепленькое местечко по блату в театральном училище имени Щукина у нее уже было бы, - поведал Панин в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».

Актер признает, что после шумной Москвы в маленькой Торревьехе Анне откровенно скучно. К тому же здесь она не сможет реализовать свою мечту. Первое время девушка скучала по России, но спустя полгода привыкла. В Торревьехе она обзавелась друзьями, встречается с парнем. Анна учится в испанской школе, но совсем скоро закончит ее. Дочь Панина хотела бы уехать в крупный город и там попробовать пробиться в кино.

- Ей тесно, ей нужен мегаполис, ей нужен Мадрид. Здесь, действительно, нечем заняться. Она бы с удовольствием ходила в актерскую студию, она бы занималась танцами, но нет здесь этого, - рассказал Алексей.

Девушка живет в Испании с отцом. Фото: соцсети.

Звезда «Жмурок» придумал, как ему обеспечить дочь. Панин выставил на продажу свою квартиру в Москве, чтобы купить для Анны жилье в Валенсии. После смерти матери ему в наследство досталась двушка в столичном районе Коньково. Вот только спросом квартира артиста не пользуется – он не может найти на нее покупателей.

- Я хочу продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается, - признался 45-летний артист.

Самому Панину актерская карьера в Испании не светит: для этого нужно хорошо знать испанский язык. Поэтому у Алексея созрел еще один план: попытать счастья в Голливуде. Для этого он сделал туристическую визу и отправился в США. Сейчас Панин пытается найти работу в Штатах.

- В Америке огромное количество фильмов снимается, очень большое производство. Я каких-нибудь русских, украинцев, поляков, выходцев из Восточной Европы могу играть. Главное, чтобы был агент, - говорит он.

Пока все это только прожекты. В ближайшее время переезжать в США Панин не собирается. Он хочет, чтобы дочка закончила школу в Испании.

«У меня здесь дочь, ей нужно окончить школу, поступить в высшую школу. Пока речь о том, что я свалю в Америку, не идет. У меня туристическая виза, у меня нет визы на работу», - уточнил актер.

В Испании Панин получил вид на жительство как владелец недвижимости, также без права на работу. Актер должен продлевать резиденцию раз в два года.