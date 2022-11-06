Мама Наташи Королевой вышла замуж за богатого вдовца и обеспечила себе безбедную жизнь в США

Людмила Порывай. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама Наташи Королевой уехала в США в начале 90-х. На переезд родительница звезды решилась после того, как овдовела. Поселившись за океаном, Людмила Порывай встретила новую любовь – состоятельного вдовца.

Выходец из СССР Игорь Эльперин основал в Майами сеть русских ресторанов. Он сделал ей предложение руки и сердца. Порывай вышла за него замуж и навсегда избавилась от материальных проблем. В соцсетях Людмила поздравила избранника с годовщиной семейной жизни и поделилась историей их любви.

Людмила Порывай поделилась снимком с мужем. Фото: соцсети.

До эмиграции в США Порывай работала педагогом. Заслуженный деятель культуры Украинской ССР преподавала вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Свою первую любовь мать Королевой встретила в 60-е. Она родила двух дочек от Владимира Порывай, но он скончался, оставив Людмилу вдовой в 50 лет.

В Штаты она переехала через два года после смерти мужа. Там она познакомилась с Игорем Эльпериным. Игорь эмигрировал в США еще в 70-х годах. Их с Людмилой сблизила общая беда – оба рано овдовели. Порывай говорит, что поначалу не верила в то, что они вместе смогут построить семью.

«С Игорем мы познакомились в Майами в 90-х, он потерял жену я мужа, нам за пятьдесят и казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже двадцать с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное найти свою половинку», - призналась Людмила, опубликовав фото с мужем.

Мама Королевой переехала в Штаты в начале 90-х. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас мама Наташи Королевой владеет несколькими квартирами в Майами, которые она сдает. Когда Наташа прилетает к ней в гости, то селится в одной из этих квартир. Также Людмила получает американскую пенсию. Порывай как-то призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

В Америке Людмила обаяла состоятельного вдовца Игоря Эльперина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (около 37 тысяч рублей – Ред.), - рассказывала мама певицы.