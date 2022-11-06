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В мире6 ноября 2022 5:25

В США стали продавать участки земли, находящиеся под водой

Риэлторы уверяют, что это очень хорошее предложение
Юрий МАЙБОРОДА
Риэлтор, предлагающий данный лот, уверяет, что это очень выгодное предложение

Риэлтор, предлагающий данный лот, уверяет, что это очень выгодное предложение

В американском курортном городке Бока-Ратон (штат Флорида) за $43 миллиона на продажу выставлен участок земли площадью 1,6 га.

Уникальность его состоит в том, что он практически весь находится под водой.

Риэлтор Уильям Суэйн, предлагающий данный лот, уверяет, что это очень выгодное предложение для строительства особняка на одну семью. И для солнечной Флориды это совсем не дорого.

Правда, придется потрудиться, чтобы привести свое владение в порядок. Зато, по словам Суэйна, за последние полтора года участки в этом районе поднимались в цене примерно на 10% ежемесячно, а предлагаемый им кусок затопленной земли – последний, выставленный на продажу крупный объект недвижимости, начиная с 1992 года.

Примечательно, что данный участок далеко не всегда был подводным, просто в конце 1950-х кто-то украл в его границах землю, выкопав ее и перевезя в другое место, в результате чего образовавшаяся впадина была затоплена.

Кстати, за дополнительные $3,5 миллиона компания Суэйна обязуется построить вокруг участка дамбу и засыпать его гравием и песком.

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