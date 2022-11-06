В США стали продавать участки земли, находящиеся под водой

Риэлтор, предлагающий данный лот, уверяет, что это очень выгодное предложение

В американском курортном городке Бока-Ратон (штат Флорида) за $43 миллиона на продажу выставлен участок земли площадью 1,6 га.

Уникальность его состоит в том, что он практически весь находится под водой.

Риэлтор Уильям Суэйн, предлагающий данный лот, уверяет, что это очень выгодное предложение для строительства особняка на одну семью. И для солнечной Флориды это совсем не дорого.

Правда, придется потрудиться, чтобы привести свое владение в порядок. Зато, по словам Суэйна, за последние полтора года участки в этом районе поднимались в цене примерно на 10% ежемесячно, а предлагаемый им кусок затопленной земли – последний, выставленный на продажу крупный объект недвижимости, начиная с 1992 года.

Примечательно, что данный участок далеко не всегда был подводным, просто в конце 1950-х кто-то украл в его границах землю, выкопав ее и перевезя в другое место, в результате чего образовавшаяся впадина была затоплена.

Кстати, за дополнительные $3,5 миллиона компания Суэйна обязуется построить вокруг участка дамбу и засыпать его гравием и песком.