Похудевшая Ирина Пегова в платье школьницы «взбесила» поклонников

Ирине кажется, что это стильно. Хотя на любителя Фото: Соцсети

На днях актриса Ирина Пегова сходила в Большой театр на балет «Раймонда». Первый раз в этом сезоне. Нарядилась, само собой. И выставила фото из театра в своем микроблоге. На Пеговой - красное короткое платье с белым отложным воротничком, высокие черные сапоги-чулки. Ирине кажется, что это стильно. Хотя на любителя…

Перед походом в Большой актриса выложила еще одно фото, где она в синем платье, примерно того же фасона, с белым воротничком как у школьницы и красным галстуком. Тут же актриса получила заряд критики от поклонников: «Простите, но такое платье смешно». «Люблю актрису Пегову. Но с одеждой (фасоны, длина) абсолютное непопадание и безвкусица». «Платье школьницы не ваш стиль»…

Перед походом в Большой актриса выложила еще одно фото Фото: Соцсети

Причем Пегова написала, что синее платье – это для роли, «с места съемок». Понятно, что костюм не сама выбирала. И некоторые фолловеры ее поддержали: «вам очень идет – прямо девятиклассница» (Пеговой 44 года).

Еще одна поклонница высказалась, что после похудания Пегова «утратила свою изюминку и неповторимость. Все исчезло, стала как все». А была единственной и неповторимой.

Тут хочется защитить актрису: неповторимость ее актерского дарования, ее индивидуальность, конечно же, никуда не исчезли. Ну а на вкус на цвет (платья), как говорится, товарища нет.

Пегова, действительно, много времени уделяла тренировкам и старалась похудеть, что ей удалось. Она перепробовала множество диет, включая лечебное голодание. Однако надолго ее не хватало. «Правильно питаться я могу два-три месяца, а потом бросаю», - рассказывала актриса в интервью. Тем не менее определенный стиль питания у нее выработался. Ирина почти никогда не завтракает. Утром выпивает два-три стакана воды. В первой половине дня ест фрукты и не ест их вечером, чтобы сладкое не перерабатывалось в жиры. Большой эффект дают физические нагрузки. Ирина предпочитает бег. Не зря в детстве занималась в секции легкой атлетики.

Ну а мы заступимся за актрису словами поэта: «во всех ты, душенька, нарядах хороша».