Стыдливо молчат и делают скидки: Звезд больше не зовут на Новый год

Леонид Агутин и Jony — топовые артисты на заказниках. Скоро у них выйдет дуэт. Также певцы снялись в крупной рекламной компании российской платежной системы — в такие проекты берут после исследований интересов аудитории только востребованных звезд. Песни Агутина интересны зрелой аудитории, Jony — молодежи Фото: Соцсети

Бронь артистов на декабрьские корпоративы в этом сезоне завершится в ноябре – это позже чем обычно. Тенденция последних двух лет: отказ от долгосрочного планирования во всех сферах шоу-бизнеса – зрители чаще покупают билеты на концерты звезд в последний момент; обеспеченные люди сбивают цену и тянут до последнего с предоплатой частных вечеринок с артистами. Хозяева крупных агентств по организации мероприятий пытаются убедить публику – звезд заказывают, корпоративам быть. Владелец крупнейшего звездного организатора «Империи музыки» Табриз Шахиди пытается заразить оптимизмом: рано утверждать, что декабрь для звезд больше не станет «хлебным месяцем». Однако сами артисты понимают: этот оптимизм напоказ для сомневающихся заказчиков – мол заказывайте музыку и платите скорее, а то всех звезд разберут. Не разберут!

На днях в Национальной ассоциации организаторов мероприятий озвучили цифру: падение бюджетов компаний на новогодние корпоративы свыше 20%. Однако эти данные предварительные. Очевидно, что реальные цифры будут в разы выше. Оценка спроса у агентств тоже завышена: запрос цены не гарантирует заказ. Директора артистов реальнее смотрят на ситуацию: уже говорят о падении спроса на декабрьские выступления звезд минимум на 30 – 50%. Сравнивают с цифрами, которые были до пандемии. Публично артисты и их менеджмент уже не признаются в падении новогодних доходов: это еще больше снижает спрос; делает звезду-жалобщика объектом критики в соцсетях и СМИ.

Где и у кого будет работа? Директора артистов рассказали kp.ru о востребованных на данный момент звездах на новогодних вечеринках. Тенденций несколько. Первая - осталась работа в дорогих отелях Турции и ОАЭ. Началось (и здесь позже чем обычно) бронирование артистов на новогодние каникулы в эти страны, для выступлений перед туристами. Списки до сих пор не утверждены. И здесь менеджеры площадок стремятся сэкономить и «сбить» гонорары звезд. Поэтому договариваются долго. Вторая – корпоративные вечеринки со звездами больше не делают грандиозными и пафосными: бронируя отели и собирая звезд с громкими именами. Теперь в моде: вечера в офисе с чествованием сотрудников и поздравлениями внутри компании под аккомпанемент кавер-группы, чаще всего – без приглашенных артистов. Третья – топовые артисты будут поздравлять с новым годом, но не большими сборными концертами, а по одному. То есть, если раньше на корпоратив или частное мероприятие обеспеченных людей приглашали сразу несколько звезд, то теперь ограничатся одной или двумя звездами. Четвертая – никаких двойных наценок на праздничные дни теперь нет.

Из больших артистов на заказниках наиболее востребованы (по оценкам организаторов и директоров звезд): Григорий Лепс, Леонид Агутин, SHAMAN, Николай Басков, Jony, Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Баста, Анна Асти. Их гонорары на частных мероприятиях стартуют от 3 миллионов рублей.