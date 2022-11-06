Владислав Фронин - о бывшем главном редакторе «Комсомолки»: Геннадий Селезнев всегда защищал газету и журналистов

Владислав Фронин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 ноября 75 лет исполнилось бы Геннадию Селезневу - российскому политику, председателю Госдумы РФ втоого и третьего созывов. В 1980—1988 годах он был главным редактором газеты «Комсомольская правда».

Геннадия Николаевича мы вспоминаем вместе с Владиславом Фрониным. Сейчас он главный редактор «Российской газеты», а начинал свой путь в журналистике с "Комсомолки". При Геннадии Селезневе он был назначен заместителем главного редактора.

…- Владислав Александрович, это Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), которое придумал Владимир Сунгоркин. И мы теперь работаем круглосуточно, и в выходные, и в праздники… Вот и вам звоню. Сунгоркин очень тепло относился к Селезневу. И Фронин, насколько мне известно, тоже так же относился, относится к Геннадию Николаевичу. А почему? Он вас не ругал? Что в нем такого было, что мы до сих пор о нем вспоминаем с благодарностью?

- И для Володи Сунгоркина, и для меня Геннадий Николаевич был своим человеком.

И Володя, и Геннадий Николаевич, и я – мы же вышли из одной среды, из рабоче-крестьянской семьи, так скажем. Он нас не то что поддерживал, нам было легко с ним.

Я был ошарашен, когда однажды после новогоднего корпоратива Геннадий Николаевич отвел меня в сторонку и сказал: ну, как, готов с нового года стать ответсеком? Честно говоря, я прибалдел. Не представлял себе, что из меня может получиться ответственный секретарь. Редактор рабочего отдела, чем я тогда занимался – это была вершина моих мечтаний.

Я благодарен Геннадию Николаевичу не просто за свой карьерный рост, за то, что он меня выдвинул. Селезнев меня по-товарищески поддерживал. И вообще - защищал газету, журналистов.

- Какие эпизоды сейчас вспоминаются?

- Когда ЦК ВЛКСМ возглавил Виктор Мироненко, а я был первым замом у Геннадия Селезнева, мне предложили пойти на работу в аппарат ЦК комсомола заведующим отделом пропаганды. Что такое для человека, который со стажера всю жизнь - на шестом этаже, в «Комсомолке», идти в ЦК, в аппарат? Я пришел к Геннадию Николаевичу, и он сказал: иди, все будет нормально. И я понял в тот момент, что он меня уже готовил.

- К чему-то большему.

- Есть руководитель, который думает только о том, чтобы его кто-то не подсидел. И окружает себя людьми, которые ему вроде как и преданны, но он боится, что его кто-то сместит с этого поста.

А Геннадий Николаевич не держался за свое место. И нас потихонечку готовил.

Говорю «нас», потому что тогда на месте редакторов рабочего отдела меня сменил Володя Сунгоркин. И дальше Володя поднялся выше.

И, действительно, прошло чуть больше двух с половиной лет, я вернулся в «Комсомолку» главным редактором, а Володя уже был в тот момент заместителем главного редактора, потом стал гендиректором «Комсомольской правды».

Легко работалось еще и потому с Геннадием Николаевичем, что он - то, что новое придумывалось, поддерживал. И ответственность брал на себя. Я, Саша, читал, что ты уже написал на сайте «Комсомольской правды» - несколько малоизвестных фактов из жизни главного редактора Геннадия Селезнева. И «Прямая линия», и «Долг», такие громкие публикации.

Но ведь были же и будни. Это сегодня можно гордиться, что в вашей биографии есть строка о том, что вы жили и работали в Санкт-Петербурге. А быть выходцем из тогдашнего Ленинграда и при этом - главным редактором, когда кругом в комсомоле - все больше московские лидеры…

Мы просто пришли в ужас, когда «сверху» стали копать под Геннадия Николаевича таким образом, что заставили нас сделать отчет и подсчитать, сколько публикаций было в «Комсомольской правде» из Ленинграда и про Ленинград, и сколько… – почему-то взяли Молдавию.

И вот мы сидели, компьютеров-то не было, на бумаге ставили галочки: фоторепортаж, новость, очерк. Для того, чтобы оправдать Геннадия Николаевича, что он, в принципе, скажем так, не симпатизирует Ленинграду слишком уж активно.

И вот это некое противостояние было очень серьезное. Поэтому, любая ошибка любого журналиста, если падают новогодние снежинки на первой полосе и вдруг они - шестиконечные, это тоже записывалось в минус. Все это шло в черное досье главного редактора.

Но он очень сильно держал удар.

Знаете, что самое главное Селезнев сделал для «Комсомолки» в тот период? Ведь он пришел, когда в редакции, как это частенько бывало в нашей истории, стенка на стенку шли «левые» и «правые». «Комсомолка» разделилась на два лагеря.

И он сумел удержать коллектив. И не таким методом, чтобы один лагерь разогнать, а другой оставить. При нем остались и те, и другие. Кто-то ушел все-таки. Но костяк - сама «Комсомолка» - осталась. Она сохранилась.

Геннадий Николаевич и в тот момент, когда бал у руля, и на будущее сберёг «Комсомольскую правду»…