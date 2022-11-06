Евгения Пригожина заподозрили в новом «вмешательстве» в американские выборы

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Российские тролли» перед выборами в США распространяют мемы про демократов, сообщило своим читателям «Радио Свобода», российское оппозиционное СМИ, которое из-за связей с США получило статус иноагента. Как сообщило издание, США обвинили бизнесмена Евгения Пригожина в очередном — четвертом по счету — «вмешательстве в американские выборы».

Ссылаясь на статью Bloomberg, журналисты «Радио Свобода» утверждают, что с аккаунтов, связанных с «Агентством интернет-исследований», были опубликованы несколько мемов. В них автор с псевдонимом «Schmitz» высмеивает кандидатов от Демократической партии на выборах в американский Конгресс.

Мишенью для карикатуриста, в частности, стали Тим Райан и Рафаэль Уорнок — кандидаты от Демократической партии в штатах Огайо и Джорджия. В опубликованных мемах в гротескной форме представлены планы Райана добиться амнистии наркоторговцев и приверженность Уорнока идеологии движения Black Lives Matter.

О всплеске активности «российских троллей», заявили на основании данных компании Graphika. Она опубликовала отчет, в котором указала, что аккаунты, связанные с организацией NAEBC (Отдел новостей для граждан США и Европы) начали распространять указанные мемы на консервативных форумах, начиная с 29 октября. В свою очередь организацию NAEBC — как одно из ответвлений «Агентства интернет-исследований» — связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

По мнению специалистов Graphika, это является доказательством «российского вмешательства» в выборы, которые пройдут 8 ноября. В то же время сами авторы исследования указывают, что картинки публиковались на сайтах, основная часть посетителей которых является сторонниками Республиканской партии, — а соответственно, едва ли могли ухудшить отношение консервативных американцев к «прогрессистам» из лагеря демократов.

«Многие из этих материалов были опубликованы на альтернативных платформах, которые популярны среди маргинальных групп», — подчеркивает вице-президент Graphika Джек Стаббс.

Петербургского предпринимателя Евгения Пригожина неоднократно связывали с ЧВК «Вагнер», он находится под европейскими санкциями, а власти США успели неоднократно обвинить его в попытках повлиять на американские выборы. Впервые обвинения прозвучали после президентских выборов 2016 года, победу в которых одержал Дональд Трамп. Проведенное масштабное расследование во главе со спецпрокурором Мюллером так и не смогло найти доказательств «российского вмешательства».

Примечательно, что представители российской оппозиции не только подхватили сообщение об очередном «российском вмешательстве», но и приняли самое деятельное участие в поиске «доказательств». Одним из ключевых участников команды Graphika является россиянин Владимир Бараш. В своем личном блоге Владимир неоднократно выражал поддержку блогеру Алексею Навальному*, и сравнивал его с Хилари Клинтон, мужеством которой он, по его собственному признанию, вдохновлен.

«Мне очень жаль, что мисс Клинтон не стала нашим президентом; я вдохновлен ее мужеством. Как и она, я отказываюсь отступать. Я не буду молчать о своих убеждениях. И я буду следовать ее примеру, чтобы бороться за более справедливый и лучший мир, так долго, как смогу», — писал Бараш в конце октября 2017 года.

В других своих текстах Владимир Бараш выступает против российских властей. Очевидно, что его политические пристрастия не поменялись; вероятно, что поражение Хиллари Клинтон на выборах, которое приписали исключительно злой воле «русских хакеров», стало для него мотивацией и дальше бороться с «вмешательством» из его родной страны.

При этом исследование компании Graphika было опубликовано как нельзя кстати — всего через два дня после того, как Белый дом сообщил о планах России, Китая и Ирана по вмешательству в выборы. Очевидно, центральным «доказательством» подобных планов должен послужить отчет Graphika. Несмотря на то, что пресловутое «российское вмешательство» оказалось заключено в двух мемах, это может оказаться достаточно, чтобы дать администрации Байдена возможность заявить о «признанном экспертами иностранном влиянии», которое не позволило Демократической партии одержать победу.

* включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.