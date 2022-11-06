Патриарх с главой Росгвардии открыли храм

Золотов заявил, что во все времена вера составляла основу нормальной жизни. Фото Росгвардии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов приняли участие в открытии Главного храма Росгвардии.

«Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин великого освящения храма святого равноапостольного великого князя Владимира — Главного храма войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенного в подмосковной Балашихе. Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о здравии военнослужащих и строителей храма. Также Предстоятель Русской Православной Церкви молитвенно помянул воинов, отдавших жизнь за веру и Отечество», - сообщили подробности мероприятия в пресс-службе ведомства.

По окончании литургии с приветственным словом к участникам торжественного мероприятия обратились директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Золотов заявил, что во все времена вера составляла основу нормальной жизни.

«Так случилось, что на долю нынешнего поколения выпала борьба не просто с неофашизмом, но, фактически, с противниками веры. Людьми, которые не приемлют никаких религиозных ценностей. А русское воинство всегда опиралось на веру, чувство патриотизма и силу духа», - подчеркнул в своем выступлении глава ведомства.

Сегодня более трехсот священнослужителей различных конфессий являются духовными наставниками росгвардейцев. В войсках действуют более ста двадцати религиозных объектов.

На богослужении присутствовали члены Коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, администрации Московской области и городского округа Балашиха, представители духовенства, военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, благотворители и строители храма.

Фото Росгвардии

СПРАВКА «КП»

Решение о строительстве храма принял в 2016 году директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил командование Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на возведение храма в городе Балашихе Московской области.

Храм заложили в декабре 2016 года, а уже через полгода началось его строительство. 6 марта 2019 года установили 11-тонный купол, диаметром более семи метров.

В 2019 году в преддверии 27 марта - Дня войск национальной гвардии Российской Федерации - в звонницу храма доставили 14 освященных колоколов общим весом более 7 тонн, которые отлили на заводе в городе Жуковском Московской области. Самый тяжелый — 3,5-тонный благовестный колокол подняли первым. Теперь звонницу Князь-Владимирского храма слышно в радиусе 5-6 км. В том же году под мелодичный перезвон колоколов на купол водрузили шестиметровый крест весом около тонны.

Подмосковные мастера изготовили мраморный иконостас площадью 68 квадратных метров. Для крестильного храма создали деревянный иконостас, подчеркивающий его самобытность.

Высота здания — 42 метра, причем храм поставлен еще и на небольшой искусственный холм, что подчеркивает его доминирующее положение на фоне квартала жилой застройки. Во внешнем убранстве храм стилистически воспроизводит характерные приемы московской и владимирской архитектуры XIV-XV веков.