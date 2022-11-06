Пародист Песков рассказал, как его жена победила рак четвертой степени, хотя ей давали всего три месяца жизни

Александр Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист пародийного жанра Александр Песков рассказал о том, как его бывшая жена Галина победила болезнь. Врачи предполагали, что ей осталось жить всего три месяца, но лечение оказалось успешным. По словам медиков, пародист спас жене жизнь. Если бы Галина протянула с лечением еще немного, было бы поздно.

Шоумен рассказал, что его жена начала плохо себя чувствовать. Она терпела и старалась скрывать от всех свое состояние. Артист обратил внимание на то, что у ее резко увеличился живот, и заставил ее пойти врачам. После обследования медики поставили диагноз: рак четвертой степени.

Галине срочно сделали операцию, и это спасло ее от смерти. Хирург, вырезавший опухоль, сообщил, что сделал все возможное, но, к сожалению, в организме уже пошли метастазы. В тот день врач сказал, что не знает, сколько ей еще осталось жить.

Через девять лет Александр случайно встретил того же хирурга. Врач, увидев артиста, помрачнел и отвел глаза: он был уверен, что жена пародиста уже умерла. Каково же было удивление медика, когда он узнал, что Галина выжила и вылечилась.

«Вдруг я вижу его, он на меня идет мрачный, руку дает молча. Я ему смотрю в глаза, и он отводит взгляд. Я говорю: «Вы знаете, что вы Бог?» Он говорит: «Жива. Как? Я давал три месяца от силы - тебе не сказал», - рассказал 60-летний шоумен в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Чтобы победить болезнь, Галине пришлось пройти мучительное лечение. Песков как мог поддерживал близкого человека.

«Четыре курса химии было. Понятно что такое: это по стеночке, адские боли, облысение. Мои парики пошли в ход, и так далее. Но уже прошло 20 лет с копейками. Она выздоровела. Мы это сделали! Мы победили рак», - сообщил Песков.

Артист с женой Галиной и дочкой Дашей. Фото: кадр видео.

После того, как Галина пошла на поправку, они развелись. Впрочем, это был далеко не первый раз, когда они сходились и расходились. С Галиной пародист познакомился во время работы в труппе Котласского драматического театра. Они поженились в 1986 году, вскоре у них родилась дочь Дарья. Экс-супруги сохранили теплые отношения и до сих пор поддерживают связь.

«Я на ней трижды женат и трижды разведен. Один раз по жилищной проблеме - так надо было сделать. Но мы друзья. И там своя судьба у человека. В принципе, мы общаемся только из-за Даши. Слава богу, мы на одной волне с ней», - отметил артист.

При этом с дочкой Дашей у артиста не всегда были хорошие отношения. Например, девушка похудела до 39 килограммов из-за того, что отец считал ее толстой и постоянно говорил ей об этом. Сейчас 36-летняя Дарья работает концертным директором группы «Непоседы».