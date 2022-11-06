Молодой муж Яны Поплавской после свадьбы переписал на нее все имущество

Яна Поплавская и Евгений Яковлев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Неделю назад актриса Яна Поплавская и радиоведущий Евгений Яковлев сыграли свадьбу. Влюбленные не поехали в свадебное путешествие. Вместо этого они занялись обустройством своего семейного гнездышка. Пара построила коттедж в Подмосковье. Как рассказал Евгений, дом оформлен на Яну: молодой муж без колебаний переписал имущество на любимую женщину.

- Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем, - рассказал Яковлев. Почему они решили так поступить – молодой муж телеведущей не объяснил.

Яна давно мечтала о доме в Подмосковье. Фото: кадр видео.

Строительство загородного дома стал важной вехой в жизни влюбленных. 55-летняя звезда «Красной шапочки» и 40-летний радиоведущий уже семь лет живут вместе. За это время Евгений не раз звал любимую под венец. Но она хотела сыграть свадьбу после того, как будет готов их дом. Строительство затягивалось, свадьба все откладывалась. И вот теперь, наконец, Поплавская и Яковлев официально оформили отношения.

Первый брак Яны не был столь безоблачным. Актриса 25 лет была замужем за актером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Пара развелась в 2011 году после измены Сергея. После развода супруги конфликтовали из-за имущества и денег. Поплавская рассказала, что бывший муж забрал квартиру, которая предназначалась их сыну. Кроме того, Гинзбург растратил деньги со счетов, которые экс-супруги открыли для детей.

- Я не понимаю, как можно было забрать квартиру у старшего сына и жить в ней. Я не понимаю, как можно было снять деньги со счетов даже у детей, - поделилась Яна своим негодованием в эфире программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Двухэтажный коттедж оформлен на Поплавскую. Фото: кадр видео.

Бывший муж Поплавской видит эту ситуацию несколько иначе. Гинзбург говорит, что никогда ни в чем не отказывал сыновьям, и что он нормально общается со своими наследниками.

- Мы каждый день на связи. Можно посмотреть у меня в телефоне. Все, что я могу им дать, я уже дал. Они не умерли с голоду, - сообщил Сергей.

Экс-супруг Поплавской тоже нашел свое счастье: 61-летний режиссер женат на 30-летней актрисе Ольге Винниченко. Два года назад они поставил штамп в паспорте.