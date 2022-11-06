Каховская ГЭС в районе Новой Каховки Фото: REUTERS

На Южном фронте СВО ситуация нагнетается. Украинские формирования стягивают к Херсонской области бронетанковые силы. На Радио «Комсомольская правда» мы попросили прокомментировать обстановку капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина.

- Очевидно активное усиление ВСУ на правобережье Днепра. Как далее могут развиваться события в зоне СВО в целом?

- На всех участках спецоперации, кроме Южно-Донецкого фронта, обстановка стабильно напряженная. Мы в активной обороне.

- Что это означает?

- Сказывается то, что приличное количество наших частично мобилизованных ребят появились и в районе Херсонской области, и в районе Запорожья, и в Донбассе.

- Мы получили численный перевес?

- Министр обороны сказал, что 87 тысяч прибыли в зону боевых действий. Но я думаю, что к 6 ноября их уже больше. Это крайне нервирует структуры киевского режима.

- В чем это выражается?

- В Киеве очевидно торопятся. Они спешили показать успехи к 8-му ноября. Когда промежуточные выборы в конгресс США будут. И к этой дате такие атаки произойдут.

- И что?

- Думаю, эти попытки обречены на провал. У нас преимущество в артиллерийском залпе, в ракетных ударах. И воздушно-космические силы отлично работают. Все это сказывается.

- Сказывается как?

- Мы видим по росту потерь ВСУ. Обескровливаются силы киевского режима.

- Но на этом фоне эвакуируют Херсон?

- Что касается эвакуации мирных жителей, в том числе и беспомощных, стариков, то это правильное решение. Вот опять был обстрел «Хаймарсами» Новой Каховки, ГЭС. Пять ракет наши ПВО сбили, одна попала.

- Они пытаются разрушить плотину ГЭС?

- Они не оставляют попыток устроить большое наводнение. Надеюсь, не получится.

- Есть исторические примеры?

- Мне фронтовики рассказывали, сталинградцы, как все происходило в Сталинграде. Немцы прорвались к Сталинграду, устроили бомбежку, погибли десятки тысяч людей. Город не был готов к эвакуации. Там, на Волге тоже был правый берег, левый берег. В гораздо худших условиях Красная армия находилась. И гораздо мощнее и мотивированнее был вермахт германский. Но мы тогда устояли. А вот то, что сейчас продолжают в Херсоне гибнуть мирные жители, которые остались, этот горький опыт, я думаю, учитывает и руководство страны, и руководство Минобороны.

- Как его учитывают?

- Это придает нашим бойцам больше уверенности в отражении атак противника, чтобы потом нанести ответный удар.

- В Херсоне нарушено снабжение, Антоновский мост разбит, ВСУ бьют по паромной переправе...

- Они с тупой настойчивостью продолжают крушить Антоновский мост. А мы в ответ с четким планом разрушаем энергосистему Украины. 35-45 % энергосистемы Украины выведены из строя. Многие воспринимают это как нагнетание паники со стороны Украины. Мол, ситуация на Украины лучше, чем об этом говорят.

- А она хуже?

- Точно — не лучше.

- Так все таки - мост в Херсоне из строя выведен?

- Он строился еще по советским ГОСТам. С учетом самого лучшего бетона. Его можно было подорвать, и это доказано и во время Великой Отечественной войны, только снизу. Опоры моста подрывались диверсантами. С воздуха это сделать сложно.

- А подрыв плотины Каховской ГЭС?

- Что касается плотины гидроэлектростанции - это то же самое. Вот мы, по сути дела, не стреляем по соцобъектам, даже не по мостам, или плотинам. Мы стреляем точно по трансформаторам, которые генерируют мощности. Они выходят из строя. И чтобы их заменить, нужно несколько месяцев.

- Мы такие благородные, а им плевать на все - и они бьют по живому.

- Да, на Антоновский мосту живого места нет. Но он стоит. Когда мы их отгоним подальше, а это обязательно будет, этот мост наши ребята-мостовики, с учетом строительства Крымского моста, восстановят в очень короткое время.