Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал, как переживал неразделенную любовь и примет ли участие в «Ледниковом периоде»

Марк Богатырев. Фото: СТС

Публика отлично помнит Марка Богатырева по образу Макса Лаврова, повара в сериале «Кухня» (СТС). Однако сейчас у актера новый вызов — главная роль Димы Королева в проекте «Корни»: он играет вернувшегося в родной провинциальный город парня, у которого не удалось удачно построить бизнес-карьеру и любовь в Москве. В беседе с «КП» Марк вспомнил, как сам ходил с разбитым сердцем и как Илья Авербух регулярно уговаривает его принять участие в «Ледниковом периоде».

ПРО НОВЫЙ ОБРАЗ

Фото: СТС

«Да, мой герой после первого сезона оказался «разрушен» и начинает пересобираться. Это своего рода история становления. Куда будет развиваться Дима? В сторону человеческого облика — в сторону семьи, близких и родных. Постепенно он начнет понимать, что все, связанное с родной землей и близкими людьми, — настоящее, а «московское», то есть деньги, статус, машины, зарплата и прочее, — наносное и не самое важное».

ПРО БЕЗОТВЕТНУЮ ЛЮБОВЬ

«Не думаю, что такой опыт дополнительно травмирует меня (персонаж Богатырева начинает второй сезон с разбитым сердцем — а актеру приписывали отношения с коллегой по «Кухне» Еленой Подкаминской, якобы ставшие довольно болезненными — Авт.). Наоборот — если ты уже пережил нечто подобное, если есть персональный опыт, то наверняка сможешь сравнить с аналогичной ситуацией персонажа и извлечь пользу. Думаю, это приближает нас [с Димой] друг к другу».

ПРО ОПЫТ СУДЕЙСТВА В «ЛЕДНИКОВОМ ПЕРИОДЕ»

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

«Я приходил в шоу, чтобы транслировать и оценивать личное ощущение от номеров. Без прикрас. Вне регламента и профессиональных судейских критериев. Поэтому, с одной стороны, я мог бы быть лояльнее. Но, с другой — я был искренен. А это, мне кажется, в наше время нечасто встретишь. Как говорится, для чего действительно нужны смелость, так это для искренности. На самом деле, Илья Авербух (продюсер и хореограф «Ледникового периода») звонит мне каждый год и приглашает участвовать. А я никак не мог найти настоящую мотивацию для этого. Потому что в любой проект надо идти, если реально хочешь».

ПРО ДАНЮ МИЛОХИНА

«Жена (актриса Татьяна Арнтгольц, участвовавшая в «Ледниковом периоде» в 2009 году — Авт.) даже хотела приехать со мной на съемки, чтобы повидаться со старыми знакомыми, а ее дочь Маша хотела сфотографироваться с Даней Милохиным. Кстати, он удивил — после записи подошел и выразил респект за откровенность и оценки!»

ПРО АЛЛУ МИХЕЕВУ

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

«Ну это была шутка, никакого продолжения, конечно, не было (телеведущая выступала в образе вороны под песню Линды «Ворона», а заседавший в жюри актер сказал, что именно животной сущности в этом номере и не хватило, после чего Михеева предложила Богатыреву лично обратиться к ней за тем, чего было недостаточно — Авт.). Реплика и реплика. Мы поюморили и все на этом».

«Корни», СТС, понедельник-четверг, 19.00