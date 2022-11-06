Проклятие бывших постигло Брэда Питта: на него подает в суд Дженнифер Энистон — хочет взыскать 100 миллионов долларов

Актер Брэд Питт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все-таки не очень везет Брэду Питту с бывшими. Звезда Голливуда то и дело влипает в разборки с красивыми, но слишком спесивыми женщинами, которые постоянно хотят получить от актера «компенсацию» после расставания. Эпопея с Анджелиной Джоли, после расставания с которой Питт ослеп, до сих продолжается. А теперь еще на арену вышла и Дженнифер Энистон, от которой Брэд в свое время и ушел к Джоли.

Звезда сериала «Друзья», по данным авторитетного испанского издания Marca, собирается подать в суд на бывшего супруга. Инсайдеры сообщают, что все дело в бизнесе (как и в винодельческом споре с Джоли). В 2001 году Дженнифер и Брэд открыли продюсерскую компанию Plan B, выпустившую потом множество популярных кинопроектов: «Троя», «Чарли и шоколадная фабрика», «Отступники», «Пипец», «Ешь, молись, люби», «12 лет рабства», «Лунный свет» и другие.

Фото: кадр из фильма.

После развода с Дженнифер в 2005 году Питт стал единоличным владельцем компании. А затем решил ее продать. В этот момент и опомнилась Энистон, которая намерена заявить в судебном порядке о правах на вырученные с новой сделки деньги. Юристы актрисы оценили «ущерб» в 100 миллионов долларов (6,2 миллиарда рублей). При этом подчеркивается, что дело совсем не в гигантской сумме.

— Дело не только в деньгах, это вопрос принципа, — объясняет причины иска близкий к Энистон источник. — Дженнифер была соавтором и основателем Plan B. И хотя технически проект был передан Брэду, она не получила того, что заслужила, хотя создавала компанию с нуля.

Фото: кадр из фильма.

Питт прожил в браке с Энистон недолгие пять лет, и еще до развода завел отношения на стороне с Джоли — партнершей по картине «Мистер и Миссис Смит». Пара долго опровергала отношения, а потом сошлась. Вместе они родили троих детей: дочь Шайло (16 лет), а еще двойняшки Нокс и Вивьен (по 14 лет).