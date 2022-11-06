Британцы остались в шоке от новой «Ромео и Джульетты»: героев сделали небинарными персонами, вместо Вероны — Третий Рейх

Классический сюжет исказили так, что шокировали зрителей.

В стремлении угнаться за повесткой и бессмысленным желанием угодить ЛГБТ-аудитории английский театр плавно сползает в бездну. Едва ли Уильям Шекспир был бы счастлив узнать, как интерпретируют его произведения сегодня. Мало того, что в родной Англии великого драматурга решили проверить на расизм, так теперь еще и «Ромео и Джульетту» поставили таким образом, что напугали весьма толерантную местную публику.

Фото: Icarus Theatre Collective

Отличился лондонский театр «Икар», где произведение Шекспира про влюбленных друг в друга людей адаптировали максимально современно: вместо Вероны — Третий Рейх, Джульетта оказалась еврейкой из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда (при этом ни одного еврея в кастинге не участвовало).

Фото: Icarus Theatre Collective

Разумеется, бесполых героев пьесы играют темнокожие и азиаты. Публика осталась возмущенной прогрессивной идеей и потребовала закрыть спектакль, ведь субсидии на него поступали из государственного бюджета, то есть постановку делали на налоги рассерженных граждан.

Театр поспешил извиниться за причиненную боль поклонникам театра и литературы и выпустил сумбурное объяснение.

— Это НЕ два домохозяйства одинакового уровня достоинства, — отметили в театре «Икар». — Мы сократили вступительную речь и сделали много других сокращений, которые радикально меняют баланс сил. Частью нашего научно-исследовательского процесса всегда было привлечение членов еврейской общины для тестирования презентаций, поскольку мы понимаем, что опыта режиссера недостаточно для обеспечения надлежащего представления этой опасной концепции. Наше намерение состоит в том, чтобы изобразить Монтекки как плохих парней и детей, которым промыли мозги, как в «Кролике Джоджо». В частности, как критика текущей политической ситуации. В нашем первоначальном кастинге упоминалось, что исполнители еврейского происхождения предпочтительнее для Капулетти (в итоге ни одного еврея в спектакль не взяли — Авт.). Пожалуйста, примите наши глубокие извинения.