Анекдоты: В фирме закончилась бумага. Электронный документооборот накрылся…

Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний уволился из органов МВД...
* * *
Разговаривают две блондинки:
- Катя, у тебя никогда не возникало желания толкнуть человека на эскалаторе, чтобы все пассажиры свалились как доминошки?
- Блин, Люся, пока ты не спросила, не возникало…
* * *
Мужчина попадает в больницу с переломом ноги, вывихом ключицы, выбитой челюстью. Доктор его спрашивает:
- Вы, наверное, в аварию попали?
- Нет... чихнул в шкафу!
* * *
- Здравствуйте, меня зовут Олег, и я все время вру.
- Садись, Олег.
- Я не Олег.
* * *
Объявление в психбольнице:
«Мнение пациентов может не совпадать с позицией медперсонала».
* * *
- Любимая, что случилось?! Почему ты не плачешь?!
* * *
В полиции.
- Сергей, скажите, как вы узнали, что дома есть кто-то чужой?
- Понимаете, в нашей семье как-то не принято бить меня сзади по голове табуреткой!
* * *
- Ты вышла за меня замуж по расчету?
- Ага. Только вот на что именно я рассчитывала, до сих пор не пойму!
* * *
Вопреки всем мифам сын сантехника окончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом, уехал в аспирантуру в Англию.
Спился он уже в Оксфорде.
* * *
- Мы опять понесли финансовые потери!
- Куда понесли?
- В офшор, разумеется...
* * *
- Что это? - спросил Иванушка-дурачок.
- Пирог с яблоками, - ответила Баба-яга.
- Но ты же ешь людей!
- Ну не с чаем же.
* * *
Я не подпускаю своего мужа к кухне.
В последний раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат.