Анекдоты: В фирме закончилась бумага. Электронный документооборот накрылся…

Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания севший под видом нищего возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний уволился из органов МВД...

* * *

Разговаривают две блондинки:

- Катя, у тебя никогда не возникало желания толкнуть человека на эскалаторе, чтобы все пассажиры свалились как доминошки?

- Блин, Люся, пока ты не спросила, не возникало…

* * *

Мужчина попадает в больницу с переломом ноги, вывихом ключицы, выбитой челюстью. Доктор его спрашивает:

- Вы, наверное, в аварию попали?

- Нет... чихнул в шкафу!

* * *

- Здравствуйте, меня зовут Олег, и я все время вру.

- Садись, Олег.

- Я не Олег.

* * *

Объявление в психбольнице:

«Мнение пациентов может не совпадать с позицией медперсонала».

* * *

- Любимая, что случилось?! Почему ты не плачешь?!

* * *

В полиции.

- Сергей, скажите, как вы узнали, что дома есть кто-то чужой?

- Понимаете, в нашей семье как-то не принято бить меня сзади по голове табуреткой!

* * *

- Ты вышла за меня замуж по расчету?

- Ага. Только вот на что именно я рассчитывала, до сих пор не пойму!

* * *

Вопреки всем мифам сын сантехника окончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом, уехал в аспирантуру в Англию.

Спился он уже в Оксфорде.

* * *

- Мы опять понесли финансовые потери!

- Куда понесли?

- В офшор, разумеется...

* * *

- Что это? - спросил Иванушка-дурачок.

- Пирог с яблоками, - ответила Баба-яга.

- Но ты же ешь людей!

- Ну не с чаем же.

* * *

Я не подпускаю своего мужа к кухне.

В последний раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат.