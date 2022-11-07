Расцвела или прекратила существование: Описаны сценарии развития России и мира без революции 1917 года

Революция 1917 года - роковая веха в истории России.
О том, что было бы, не произойди в нашей стране тот большевистский переворот 25 октября, (а по новому стилю - 7 ноября) 1917 года, «Комсомольская правда» поговорила с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, политологом и экономистом Георгием Бовтом и бывшим советником президента Ельцина Сергеем Станкевичем.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко:
- Сергей Васильевич, без той революции мы бы жили лучше или хуже?
- Вспоминаем известную формулу про то, что история не знает сослагательного наклонения. Россия, конечно, осталась бы великой державой при любом раскладе.
- И при белых, и при красных?
- Да. Трудно сказать что именно было бы без революции — но она совершенно точно кардинально изменила жизнь всего мира.
- В какую сторону?
- При всех очевидных проблемах и явных минусах, которые революция нам принесла, она же и дала нам многое. Я отношусь к этой дате, 7 ноября, как к серьезному факту нашей истории.
- Уточните...
- Как к данности. К тому, что неизбежно произошло. И чего не изменить.
- И не стыдиться?
- Нет, и не надо вычеркивать из календаря. Этот день изменил мировую историю.
- Стали бы мы первой державой мира - без той, социалистической революции?
- Сложно предположить такое развитие событий. При каких-то условиях, возможно, страна развивалась бы лучше. Но две революции подряд в огромной стране за один год не могли быть случайны. И они связаны с гигантским количеством нерешенных проблем.
- Ленин был прав — низы не могли, а верхи уже не хотели жить по-старому к осени 1917-го?
- Что-то в России той осенью произошло бы наверняка. Возможно, удалось ограничиться буржуазной революцией. Может быть, последовало бы развитие не такое катастрофическое. И не на таком коротком историческом отрезке.
- А монархия?
- Царский режим мог бы эволюционировать. Оставшись в виде символической структуры, в виде английской или датско-конституционных монархий. Но мы этого уже не узнаем.
- Есть фантастические версии?
- У наших фантастов есть масса вариантов развития событий без Октября. Которые приносили и вред, и пользу России. У меня где-то это тоже было. Но я не имею однозначной убежденности в том, что последовало бы после Октября, не случись революции.
Вопрос дня: Какой была бы Россия без этого переворота?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
А вот что рассказал нам журналист, политолог и экономист Георгий Бовт:
- Без Октября в России сложилась бы более мощная экономика.
- Насколько мощная?
- Россия бы наверняка входила бы в пятерку ведущих держав мира. И по уровню технологического, и экономического развития ни уступала бы никому - ни в Европе, ни в Америке.
- А границы?
- Границы, скорее всего, изменились бы— как они изменились практически у большинства ведущих держав в Европе и у многих стран в Азии. Вторая мировая война изменила границы двух крупнейших стран Европы — России и Германии — и это было предопределено итогами Первой мировой, Версальским миром.
- Без Октября кто стал бы союзниками России в грядущей мировой войне, окажись она неизбежной?
- Россия бы выступала в более консолидированном союзе, такой... новой Антанте.
- А технологический прогресс?
- Ни Сикорский с его вертолетами, ни Зворыкин с его телевидением, ни Громов с его физическими открытиями не уехали бы из России — а с чего бы им было уезжать отсюда?
Что думает о развитии России без свершившейся социалистической революции бывший советник президента Ельцина Сергей Станкевич.
- Без Октября мы бы взлетели или упали?
- Большевики Россию срезали на взлете. Россия после удачи столыпинских реформ находилась на цивилизационном подъеме.
- В сторону республики?
- Скорее, она была бы развитой конституционной монархией. Ее экономика шла в гору.
- Несмотря на первую мировую войну?
- Да, было два трагических события в 1910-х годах. Это вступление в первую мировую войну — которая нам точно не была нужна, нас в нее втянули. И решающий удар под дых— большевистский переворот.
- А если бы до Октябрьской революции в России успели выбрать Учредительное собрание?
- Нет сомнений, что, если бы нормально прошли выборы Учредительного собрание в 1917-м, то Россия стала бы геополитическим лидером Большой Евразии. Наша страна в таком состоянии почти наверняка не допустила бы возникновения гитлеровского режима в Германии.
- И по какому пути мы бы пошли?
- У нас был очевидный сложившийся цивилизационный тренд. По пути собственной, российской демократии.
- С какими территориями?
- Какие то территории мы могли бы отпустить. Например, уже тогда определившиеся Польшу и Финляндию. Бесконечно бороться за их содержание в составе российской империи было бы бессмысленно. Да, территория важна — но она не все решает.
И, кстати, Второй мировой, скорее всего, без Октября не случилось бы.
Максим Сурайкин, основатель партии «Коммунисты России», кандидат в Президенты России - 2018:
- Я убежден, что без этого уникального события в мире, когда произошел социалистический разворот и не было прецедента на планете, чтобы появилось государство рабочих и крестьян, где было принципиально иное отношение к человеку, организации власти и собственности и производства, не выросло современное общество - не думаю, что без революции нас ждали бы какие-то хорошие времена.
Кризисные процессы, которые шли в России, Европе и мире, - они однозначно привели бы к тому, что Россия оказалась бы на уровне банановой республики. А наши огромные просторы были бы нашими «друзьями» из стран Антанты захвачены и разделены... А мы бы после Версаля и распределения территорий и ресурсов, никак не минуя фашизирующуюся Германию, и не пройдя индустриализацию, и не имея изменяющуюся структуру общества, когда солдат почувствовал, что советская власть - его родная, мы бы проиграли Вторую мировую. И наша страна была бы расчленена. И мы бы прекратили свое существование как государство.
Татьяна Визбор, радиоведущая:
- Мировые войны происходят не в прямой зависимости от революций. И без Октября мы бы все равно оказались в пучине Второй мировой. Но, может, с иными последствиями.
Денис Ракша, экономист:
- Мы можем утверждать только то, что, не случись Октябрьской революции, не случился бы советский период в истории нашей страны. Но это ведь только одна развилка. А их было бы потом бессчетное количество. И куда бы мы в итоге пришли - неизвестно. Кто-то уверен, что Россия пошла бы по капиталистическому пути развития, экономика бы росла, и мы бы обогнали Америку. Но могло все случиться и по-другому. Революция произошла не на пустом месте. Не было бы октябрьского переворота, мог бы случиться какой-то другой. Власть буквально упала в руки большевикам. Но могла упасть другому диктатору. Главное было - суметь эту власть удержать. Мы не должны отказываться от той истории, которая у нас есть . Какой бы она ни была. Ни одна страна не избежала темных пятен. Но ни США, ни Испания не отказываются от гражданских войн, которые стали важной частью истории этих стран. И мы не должны. Что имеем - то имеем. Своей историей надо гордиться.
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