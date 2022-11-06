Алла Пугачева подверглась публичном унижению

Алла Пугачева сейчас пытается влиться в зарубежную тусовку. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева сейчас пытается влиться в зарубежную тусовку. Примадонна обживается в Израиле и активно посещает концерты сбежавших из России артистов. За это артистку не критикует только ленивый. На этот раз певице досталось из-за неумения правильно подбирать гардероб.

Алла Пугачева является одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Публика обсуждает каждый шаг звезды эстрады. В последнее время Алла Борисовна дает много поводов для пересудов. В конце сентября она вместе с детьми Лизой и Гарри переехала из России в Израиль.

От внимания наблюдателей не ускользает тот факт, что внешность вокалистки оставляет желать лучшего. Возможно, исполнительница шлягера "Миллион алых роз" сейчас не имеет возможности поддерживать себя в форме.

Впрочем, народ обсуждает и ее манеру одеваться. "Вот Пугачевой бы еще не помешала изюминка, но несмотря на все попытки быть рыжей или надеть балахон, там взгляду и зацепиться не за что", - вставила свои пять копеек известный блогер Лена Миро.

Ранее, к слову, стало известно, что Пугачева столкнулась с большой проблемой со здоровьем. Ситуация выглядит пугающе еще и потому, что врачи оказались бессильны помочь ей. У пенсионерки свои волосы стали редкими. И никто не может сказать, почему такое происходит. "У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс!" - сокрушался стилист Джордж Ровалс.

Он также сообщил, что у певицы не все хорошо с образами. "Аллу надо спасать... У наших дизайнеров же мозгов нет, поэтому Алла сейчас и выглядит так, как выглядит", - посетовал эксперт.

Напомним, Алла Пугачева с мужем и детьми, уехав из замка в деревне Грязь, обзавелась израильским паспортом. Звездное семейство получает пособие в чужой стране. По некоторым данным, артисты и их наследники получат чуть менее одного миллиона рублей.