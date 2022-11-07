Власти украинской столицы готовятся к «тотальной эвакуации» киевлян. Фото: REUTERS

Три миллиона столичных беглецов

По данным The New York Times, власти украинской столицы готовятся к «тотальной эвакуации» киевлян. Разработан план действий на случай полного отключения электроэнергии. Тогда придется вывезти на запад около трех миллионов человек. Роман Ткачук, глава департамента муниципальной безопасности киевской администрации подтвердил, что вероятен вариант, при котором город полностью лишится электроснабжения. При неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.

Бургомистр Берлина прозрела

Франциска Гиффей, правящий бургомистр столицы ФРГ предупредила, что этой зимой число беженцев из незалежной еще возрастет увеличится. В интервью изданию Bild am Sonntag столичный мэр объяснила, что такая ситуация станет возможной, если у украинцев на родине пропадет электричество, вода и тепло (а они пропадут). По данным Гиффей уже сейчас только в столицу ФРГ ежедневно прибывают не менее 150 граждан Украины. А накануне германский канцлер доложил налогоплательщикам, что в этой чудесной стране зарегистрированы уже более одного миллиона беженцев из самостийной. Для их поддержки в этом году германские власти выделят дополнительно 1,5 миллиарда евро. Налогоплательщики, конечно, в полном восторге. И требуют — давайте еще!

Американский десантник из Украины не вернется

В самостийной бесславно погиб американский наемник, бывший десантник 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Ким.

По данным издания Сoffee or Die Magazine, янки отдал концы в ходе боевых действий в Николаеве. Он подвизался в Международном легионе территориальной обороны Украины. Ким вместе с украинским солдатом погибли во время сильного обстрела в «особо ожесточенном бою» с участием артиллерии, танков и бронетехники - за два дня до своего 35 летия. Десантник из Техаса служил в армии 12 лет, был зачислен в армейский резерв в 2005 году, отметился в Ираке. Что понесло его в Николаев? Деньги. А деньги— зло.

В Запорожье ВСУ не слишком уютно

Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных Сил России уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ. Это произошло на одном из направлений в Запорожской области. Также артиллерийские подразделения ВС РФ проводят операции по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника. Потери ВСУ растут, но Киев это не смущает.

Президента «Мотор Сича» готовят к обмену?

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает что Киев хочет включить арестованного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену. Рогов заявил: «Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом». А ответственным за столь важный обмен предполагается советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. У экс-президента ранее арестовали имущество на 27 миллионов долларов. Теперь идет торговля?

Екатерина оказалась за забором

В городе-герое Одессе поставили ограждение вокруг памятника Екатерине II. Сделано это было якобы из-за многочисленных нападений на монумент. До того мэрия провела электронный опрос жителей одесситов о судьбе памятника основателям Одессы, главной фигурой которого является статуя русской императрицы Екатерины II. Большинство жителей города будто бы высказались за два варианта: либо снос памятника, либо дополнить монумент табличкой с «информацией о деятельности императрицы». Мэр Геннадий Труханов, ранее выступавший против сноса, теперь выступает за. Императрицу уберут, а стыд останется. И за забором от стыда не укроешься.

Свет где-то далеко в конце тоннеля

Компания «Укрэнерго» заявила, что графики почасового отключения электроэнергии введены с 6 ноября, в семи регионах незалежной. В Telegram-канале компании сообщается: «Диспетчерский центр «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях». Население призывают корректно экономить электроэнергию - чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Корректно, это значит, не теребить выключатель. И топить воск на свечи.

Британский премьер докопался до ископаемых

Риши Сунак, новый британский премьер, полагает, что СВО на Украине и ее последствия доказывают, что необходимо отказаться от ископаемых видов топлива. Этот тезис он включил в свое выступление на COP27 в Египте - это 27-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сунак заявил, что борьба против изменения климата верна с моральной точки зрения и жизненно важна для будущего процветания и безопасности. Как полагает Сунак, СВО и снижение поставок энергоносителей из России в Европу доказывает, что нужно быстрее переходить на возобновляемую энергетику. Сунак обещает, что его богоспасаемая страна окажется «в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии». Ну, обещать - не жениться.

В украинском плену издевательства - норма

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, заявила, что почти у всех военнослужащих, вернувшихся из украинского плена после обмена, проблемы со здоровьем - из-за издевательств. Зафиксированы травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений. 15 военнослужащих из ДНР в воскресенье прибыли в город Амвросиевку, где встретились с родными. Еще четверо военнослужащих из республики пока находятся в госпитале в одном из регионов России. В Минобороны РФ 3 ноября сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Денис Пушилин, лидер ДНР, указывал, что в две республики вернутся 65 человек. Где международные гуманитарные организации, которые пекутся о здоровье военнопленных? В какую сторону они смотрят?