На Патриарших снова Сатана

Дьявольски симпатичен - это про него (Юрий Колокольников). Фото: Кинопоиск

«Конец света»

Черная комедия

Московский район Чертаново, наши дни. Сатана в моднейшем алом пальто (Юрий Колокольников) и с маленькой собачкой на руках материализуется в квартире бедной семьи 20-летнего кассира супермаркета (Семен Трескунов) и говорит пареньку, что он его папа. Согрешил 20 лет назад с его матерью (Полина Кутепова). У Сатаны проблемы: в аду непорядок, срочно требуется устроить апокалипсис, а помочь Сатане должен родненький сынок. Дьявольское, так сказать, отродье. Кассир против, но обстоятельства складываются так, что он вынужден помочь… Все разрулить могут только специально командированные ангелы, но у них крылья не тем концом в тушки вставлены.

Сюжет, который сценаристы пытались запараллелить с «Мастером и Маргаритой» (Сатана, конечно, навещает Патриаршие), не блещет смыслами. Но в сериале много смешного - если вы, конечно, любите черный юмор. В самом начале, например, Сатана смешно лишает жизни двух бандюганов - они лопаются, как шарики, обильно заливая интерьер кровью. А шоумен Владимир Маркони в смелом камео визуализирует последствия расхожего ругательства. Колокольникову роль очень к лицу: его жгучее актерское обаяние как раз дьявольской природы.

Где смотреть: Кинопоиск.

«Переговорщик»

Герой ловко манипулирует преступниками, но помочь себе не в силах (Кирилл Пирогов). Фото: KION

Детективная драма

Александр Максимов прозябает на должности консультанта в телефонной службе психологической помощи. Когда-то он служил переговорщиком в ФСБ и был лучшим в своем деле. Не раз и не два он укрощал преступников словом, спасая десятки жизней. Но девять лет назад он допустил ошибку - и террористы взорвали школу. Погибли дети, включая дочь самого Максимова. В страшной депрессии он ушел из семьи - не мог смотреть в глаза жене и сыну. Но судьба вновь заставляет его стать переговорщиком - иначе опять погибнут люди. Кроме того, он испытывает непреодолимое желание быть рядом с сыном.

Сюжет довольно традиционен (это после «Медиатора»-то), но уставшего от экспериментов зрителя это скорее даже обрадует. Кирилл Пирогов в роли Максимова очень хорош, приподнимая сериал гораздо выше планки, заданной продюсерами и режиссером.

Где смотреть: KION.

«Сны»

Скрепя сердце Женя соглашается спать там, где полиция скажет (Елизавета Моряк и Павел Прилучный). Фото: Premier

Детектив, мистика

Художница Женя (Елизавета Моряк) счастлива замужем, встречая мужа с работы, ставит на газовую плиту турку, чтобы сварить кофе, и ведет его в спальню предаться любви. Кофе заливает огонь, дом заполняется газом - муж погибает, жена чудом остается жива. Очнувшись в больнице, Женя обнаруживает, что видит во сне обстоятельства смерти людей в тех помещениях, где она спит. Дома каждую ночь ей является муж, и она видит, как он гибнет. Ее давний приятель капитан Макаров (Павел Прилучный) соображает, как поставить эту Женину беду на службу закона. Он тащит ее на место преступления и велит ей заснуть. Висяки раскрываются один за другим.

Почему крутая плита не отключила подачу газа? Зачем ночевать там, где гарантированно приснится кошмар? Если отключить логику и не предъявлять завышенные требования, «Сны» - не самый плохой способ скоротать вечер.

Где смотреть: Premier.